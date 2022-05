Een overgangsjaar zou het worden met de nieuwe coach, maar kijk: dankzij hem staan de Rotterdammers in de halve finale van de Conference League.

Toen Arne Slot vorige zomer werd aangesteld bij Feyenoord, geloofden de meeste analisten en coaches niet dat de trainer zijn aanvallende voetbal van bij AZ kon gebruiken bij de spelersgroep van zijn nieuwe werkgever.

...

Toen Arne Slot vorige zomer werd aangesteld bij Feyenoord, geloofden de meeste analisten en coaches niet dat de trainer zijn aanvallende voetbal van bij AZ kon gebruiken bij de spelersgroep van zijn nieuwe werkgever. De sterkte van het team lag namelijk in de omschakeling, wat vaak leidde tot geestdodend en angstig spel. Jaap Stam leek dat ook al eerder bewezen te hebben met slechte resultaten. Maar de nieuwe oefenmeester was duidelijk: zijn ploeg zou aanvallend en aantrekkelijk voetballen, zoals fans en club wilden. En kijk, Feyenoord speelt dit seizoen helemaal anders.Dat hij maar een maand de tijd had om de visie te veranderen bij zijn spelers, mocht geen probleem zijn, vond Slot. In juli volgen de eerste wedstrijden in de voorrondes van de Conference League en dan moet het tactische plan er staan. Om in vier weken zijn spelers fit te krijgen en de spelstructuur erin te slijpen, gaat hij met zijn fysiektrainer op zoek naar oefenvormen die beiden combineren.Volgens Slot helpt die aanpak ook om blessures te voorkomen, iets wat vorig jaar meespeelde toen de vorm van Feyenoord stagneerde. Dit seizoen vind je, zeker vergeleken met Ajax en PSV veel minder spelers in de ziekenboeg. En dat ondanks de kleine kern.In Rotterdam heerste voordien ook wat onvrede rond het tactisch plan van Dick Advocaat. Het gebeurde wel eens dat hij totaal verrast was over de opstelling van de tegenstander en zijn team leek week na week zonder strategie het veld op te gaan. Vanaf de eerste oefenwedstrijd onder de nieuwe trainer was dat anders. Er was een duidelijk aanvalsplan dat terugkwam in enkele vaste combinaties.Op oefenkamp reageren de spelers enthousiast op de nieuwe weg, al verandert er volgens Slot eigenlijk niet zoveel. 'Het is alleen mentaal wel even wat anders, als je de bal verliest, teruggaat en bij elkaar komt of dat je meteen actief weer druk op de bal gaat zetten. Het is echt niet nieuw voor ze, want de ploeg zette vorig jaar ook regelmatig vroeg druk. Ik probeer ze er wel van te overtuigen dat 't niet af en toe moet gebeuren, maar constant', vertelt hij in juni aan ESPN.Spits Bryan Linssen vat simpel samen wat de coach verwacht: 'Gewoon volle bak erop zitten. Doen wat je moet doen en geen moment verslappen. Op momenten dat je onder druk komt en de tegenstander voetbalt eronderuit, moet je reageren. Iets inzakken of nog hoger druk zetten. Als je het maar met volle intensiteit doet. Dat is belangrijk voor hem. Wij moeten de baas zijn, jagend over het veld, altijd.' Dat wil ook zeggen dat een tegenstander vandaag veel minder passes mag geven voordat Feyenoord een defensieve actie onderneemt.Het lef dat daarvoor nodig is, houdt ook risico's in, weet Slot in een interview met De Stentor. 'Als je te makkelijk wordt uitgespeeld, creëer je een probleem voor jouw medespelers. Ik zet bijvoorbeeld druk, maar ik blijf op twee meter van de tegenstander staan. Die heeft dan alle tijd om de bal naar de andere kant te verplaatsen. Dan moeten we allemaal 80 meter rennen omdat ik daar net te makkelijk ben. Daarom moet je de laatste twee meter van de press écht druk zetten.'Met het nieuwe Feyenoord gaat het goed dit seizoen. Er is niet alleen de halve finale in de Conference League, in de Eredivisie staan de Rotterdammers derde met zeven punten achterstand op nummer twee PSV. Daarnaast zijn ze bij de club tevreden dat ze internationals mochten afleveren. Voor technisch directeur Frank Arnesen was dat een belangrijke reden om de contractoptie van de trainer tot 2024 te lichten. 'Uiteraard zijn we tevreden over de prestaties van het eerste elftal onder leiding van Arne en zijn staf', zegt hij op de site van Feyenoord. 'Maar minstens zo blij zijn we met de groei die we zien in de groep, zowel van de ploeg als geheel als van individuele spelers. Dat is onmogelijk los te zien van de manier van spelen die Arne in korte tijd heeft geïntroduceerd bij Feyenoord. Ruim de helft van onze basis bestaat weer uit internationals, wat niet alleen de ontwikkeling van spelers en het elftal bevordert, maar ook waarde creëert.'Maar vooral Europees loopt het dus lekker. Voor het eerst sinds 2014 overwinterde de club Europees en ondertussen wordt de droom van een finale steeds meer werkelijkheid. Als het aan Slot ligt bouwen ze nog jaren verder, al wordt hij ook gezien als een mogelijke opvolger voor Erik ten Hag bij Ajax. Als het hem gevraagd wordt, lijkt die deur niet helemaal dicht. Door Margit Ghillemyn