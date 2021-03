Ondertussen is Romelu Lukaku dé man bij Inter waar hij op weg lijkt naar de Italiaanse titel. Echt doorbreken deed hij echter bij Everton. Ex-ploegmaat Arouna Koné vertelt bij het Nederlandse VI over die periode.

Arouna Koné is een man van vele oorlogen. De jonge spits verliet in 2002 Ivoorkust voor een Europees avontuur bij Lierse, waarna hij een rondreis door het continent maakte (bij onder meer PSV, Hannover en Sevilla) en uiteindelijk terecht kwam bij Sivasspor in Turkije. Daar speelt hij nu op zijn 37ste nog steeds.

Vooraleer hij naar zijn huidige club trok, speelde Koné nog vier jaar in Engeland, bij Everton. Daar belandde hij in 2013 samen met Romelu Lukaku die werd gehuurd van Chelsea. Over die periode vertelt de Ivoriaanse spits in een interview met het Nederlandse weekblad VI. 'In Liverpool vormde ik lange tijd een aanvalskoppel met een jonge Romelu Lukaku. Hij kon vanaf het begin voor zijn postuur al snel rennen en dribbelen, maar gek genoeg beheerste hij het nog niet zo goed om een bal goed vast te houden. Ik liet hem regelmatig zien hoe hij zijn lichaam goed moest gebruiken. Lukaku was net een student en wilde graag leren van ervaren spelers.'

Wat Lukaku nu al een tijdje laat zien in Italië is voor Koné niets nieuws. De Ivoriaan herinnert zich nog één wedstrijd erg goed. 'Op een gegeven moment wist hij wel goed hoe hij zijn lichaam moest gebruiken, zo liet hij zien tegen Leicester City. Daar stond Wes Morgan achterin, een beer van een vent. Ik liep voor de wedstrijd te ouwehoeren met Lukaku en zei: "Dit gaat een lastig potje voor ons worden tegen die Morgan. Het is onmogelijk om langs hem te komen." Lukaku keek me aan en zei: "Let maar eens op." Hij was fenomenaal die wedstrijd en kwam in een sprintduel met Morgan terecht. Ze knalden allebei vol hun lichaam erin en Morgan viel op de grond. Lukaku ging er met de bal vandoor en scoorde. Toen wist ik het zeker: deze jongen gaat heel veel bereiken.'

Uiteindelijk speelden Koné en Lukaku nog tot in 2017 samen, toen beide spitsen andere oorden opzochten. In totaal waren ze goed voor 97 goals, waarvan 87 van de Rode Duivel.

