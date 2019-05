De Gabonese prijsschutter moet in de EL-finale tegen Chelsea in Bakoe de defensieve zwakte van de Gunners maskeren.

In de winter van het seizoen 2017/18 verruilde de 29-jarige pijlsnelle aanvaller Borussia Dortmund voor 63,75 miljoen euro voor Londen. Met tien goals in amper dertien wedstrijden maakt Pierre-Emerick Aubameyang indruk. Geen opmerkelijk gegeven, want met 98 doelpunten in 144 competitieduels had de Gabonees zich ook in de Bundesliga al geprofileerd als een echte goaltjesdief. Meer zelfs, in het seizoen 2016/17 hield Aubameyang de Poolse scoremachine Robert Lewandowski (Bayern München) van de titel als Torschützenkönig, met 31 treffers en 2 assists in 32 confrontaties.

