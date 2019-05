Arsenal heeft donderdag de beste zaak gedaan in de heenwedstrijden van de halve finales in de Europa League. De Londense club versloeg Valencia met 3-1. Frankfurt en Chelsea speelden 1-1.

Valencia dwong in het eerste kwartier meteen drie grote kansen af. Rodrigo mocht in de elfde minuut de bal in de doelmond brengen, waarna Diakhaby van dichtbij raak kon koppen. Arsenal wankelde en ontsnapte na een foutje van Ainsley Maitland-Niles ternauwernood aan de 0-2. Even vreesden de fans van Arsenal na drie verloren competitieduels voor een nieuwe afgang, maar Lacazette zorgde voor opluchting. Hij scoorde eerst uit een mooi uitgespeelde aanval, die hij zelf opzette met Aubameyang. Daarna was Lacazette opnieuw trefzeker, deze keer met een kopbal die doelman Neto slecht verwerkte. Na de pauze verliep het duel minder spectaculair. Pas na ruim een uur veerde de aanhang van Arsenal even op. Lacazette stuitte tot twee keer toe op doelman Neto, die in de laatste minuut toch nog een treffer van Aubameyang moest incasseren.

In de andere halve finale speelden Eintracht Frankfurt en Chelsea 1-1 gelijk. Bij de rust stond de eindstand al op het bord. Luka Jovic (23e) bracht de thuisploeg op voorsprong, net voor rust bracht Pedro Rodriguez de Londense bezoekers langszij. Rode Duivel Eden Hazard startte op de bank. Een halfuur voor tijd mocht hij invallen.

De openingstreffer van Frankfurt viel na 23 minuten. Na een aanval over meerdere schijven rondde Jovic af. De voorzet kwam op naam van Filip Kostic. De Engelse verdediging, zonder de geblesseerde Garry Cahill en Antonio Rudiger, had het aanvankelijk moeilijk met het combinatievoetbal van de Duitsers, maar Chelsea herstelde zich. In de laatste minuut van het eerste bedrijf maakte Pedro de 1-1. De Spanjaard schoot raak na voorbereidend werk van Ruben Loftus-Cheek, die eerder zelf al twee keer dicht bij een treffer was. Ook Pedro was al een keer dreigend geweest, maar schoot net naast.

Na de hervatting werd Chelsea sterker. David Luiz raakte met een vrije trap de lat. Willian zag doelman Kevin Trapp redden bij zijn schot, Loftus-Cheek schoot maar net over. Vanwege het drukke programma was Hazard buiten het elftal gelaten. Bovendien zag coach Maurizio Sarri in zijn sterspeler iemand die als invaller voor een beslissende wending kon zorgen. Daar slaagde hij evenwel niet meer in.

De terugwedstrijden worden volgende week donderdag gespeeld. De finale vindt woensdag 29 mei in het Azerbeidzjaanse Bakoe plaats.