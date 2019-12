De 27-jarige Duitse verdediger van Arsenal, dat het vanavond opneemt tegen Standard, hoopt onder Freddie Ljungberg weer op het veld te staan om de twijfels van zich af te spelen.

Op YouTube circuleert een video van een fan die een compilatie maakte van zijn fouten bij Arsenal, onder de noemer: 'Mustafi moet weg.' Het filmpje werd al 1,8 miljoen keer aangeklikt, wat er op wijst dat de voormalige wereldkampioen niet echt populair is in Londen. Maar bij een interview in het Duitse weekblad Der Spiegel toont Shkodran zijn strijdvaardigheid.

'Die beelden zag ik niet. Ik moet mezelf ook beschermen. Er waren dagen dat ik echt aan mezelf twijfelde. Maar net dan merkte ik hoe mentaal sterk ik ben. Mijn vrouw zei: 'Mocht je echt zo slecht zijn, dan was je nooit wereldkampioen en prof bij Arsenal geworden.', aldus de geviseerde verdediger.

Schuldgevoel

In 2014 had Mustafi al eens aangegeven dat het moeilijkste aan het beroep van profvoetballer net het omgaan met de emoties is. Ook vandaag worstelt hij daar nog mee. 'Het blijft het allerzwaarste aspect in voetbal', bevestigt de Duitser met Albanese roots. 'Wanneer je aan de top staat, moet je opletten dat je niet begint te zweven. Je krijgt dus niet echt de kans om blij te zijn en van die status te genieten. Maar als je in de put zit, moet je er dan weer waakzaam voor zijn dat je niet doordraait. Ik beleefde beide kanten.'

'Je moet vooral leren om juist met je emoties om te gaan. Bij een positieve periode gebruikte ik de vibes om mezelf nog te verbeteren. Ze inspireerden me. Maar nu, in een mindere fase, moeten ook die negatieve sensaties me motiveren. Ik zei tegen mezelf: 'Ik wil niet nog een keer in de kleedkamer zitten en een schuldgevoel koesteren tegenover mijn collega's.' Ook dat houdt me sterk.'

Alarmfase rood

Mustafi kreeg naar eigen zeggen geen psychologische hulp bij Arsenal, waar hij geduldig moet wachten op speelkansen. 'Nee. Ik had altijd het gevoel dat ik het zelf moest doen', oppert de rechtsvoetige verdediger die nog tot 2021 onder contract ligt bij de Gunners.

'Alarmfase rood betekent voor mij dat ik de zin in het spelletje zou verliezen. Als ik bijvoorbeeld zou merken dat ik op training niet meer zou kunnen lachen, dan zou ik me echt zorgen beginnen maken. Maar dat was nooit zo.'

Mustafi zal vanavond echter niet in actie komen, hij is geschorst na drie gele kaarten.

