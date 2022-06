Elke dag neemt Sport/Voetbalmagazine een buitenlandse topclub onder de loep. We kijken even terug op het voorbije seizoen en blikken vooruit naar de uitdagingen in de toekomst. Vandaag: AS Monaco.

Nadat het vorig seizoen op vijf punten van de titel van Lille eindigde, ten koste van een falend PSG, had Monaco alle moeite van de wereld om tijdens de zomer de overgang naar het nieuwe jaar te maken. Het team uit het prinsdom, dat in extremis werd uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League, raakte verstrikt in een overbelast schema omdat de kern waarschijnlijk niet breed genoeg was.

...

Nadat het vorig seizoen op vijf punten van de titel van Lille eindigde, ten koste van een falend PSG, had Monaco alle moeite van de wereld om tijdens de zomer de overgang naar het nieuwe jaar te maken. Het team uit het prinsdom, dat in extremis werd uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League, raakte verstrikt in een overbelast schema omdat de kern waarschijnlijk niet breed genoeg was. In de heenronde van de Franse competitie lieten de Monegasken veel punten liggen en leek de top drie, en dus een plaatsje in de Champions League volgend seizoen, ver weg, al deden ze het niet zo slecht in de Europa League. Het was allemaal onvoldoende om Niko Kovac te laten aanblijven. De voormalige Bayerncoach vloog aan het eind van het jaar buiten, ondanks een bemoedigende 9/12 om het eerste deel van de competitie af te sluiten.Opvolger Philippe Clement overtuigde niet in het begin, maar de Belg vond uiteindelijk de juiste formule eenmaal de ploeg was uitgeschakeld in Europa (eentje zonder glorie in 1/8ste finales van de EL tegen Braga) en ook het bekerverhaal stopte in de halve finale tegen Nantes. Door vooral op zijn basiself in te zetten, kreeg de Belgische coach uiteindelijk iedereen achter zijn verhaal om het seizoen te eindigen met een knal. Met negen overwinningen op rij klom Monaco van de achtste naar de tweede plaats, maar in de allerlaatste minuut van de Ligue 1 zakte het door een gelijkspel toch nog terug naar de laagste trede van het podium. Zo werd het toch een seizoen zonder al te veel smaak, met negen punten minder dan een jaar eerder en dat ondanks een kern die nauwelijks aan kwaliteit moest inboeten in vergelijking met die van voor de zomer.Begin maart zag het er niet al te goed uit voor Clement, toen het vooruitzicht op een trofee verdampte en het podium leek weg te glippen na een sombere 12/27 in de Ligue 1. Uiteindelijk, en net op het juiste moment, vond de ex-trainer van Club Brugge toch de juiste formule, met een 4 -2-3-1 waarin Kevin Volland in het kielzog van Wissam Ben Yedder zit en vleugelverdedigers Ruben Aguilar en Caio Henrique helemaal vrij kunnen spelen, stuk voor stuk voetballers die wat verloren gingen in de filosofie van Kovac. Ondanks een solide verdediging, de vierde beste van de competitie, kon Monaco zich meer onderscheiden aan de andere kant van het veld. Met minder balbezit, maar effectiever in het druk zetten en het recupereren van de bal. Ben Yedder, luxebankzitter van de Franse nationale ploeg, sloot het seizoen af met 25 goals, in het kielzog van Kylian Mbappé.Nadat hij aan het einde van vorig seizoen al verkozen werd tot beste jongere van de Ligue 1 en Frans international was geworden in een sector waar de concurrentie gigantisch is, heeft Aurélien Tchouaméni dit jaar een nieuwe stap gezet. Monsterlijk op het middenveld, in zijn activiteit met en zonder bal, lijkt de nummer 8 van de Monegasken klaar om de volgende stap te zetten in zijn duizelingwekkende reis naar de top. Van de genoemde bedragen voor een vertrek naar Real Madrid, PSG of een Premier Leagueclub word je duizelig.Met het aangekondigde vertrek van toptalent Tchouaméni kan Monaco deze zomer opnieuw denken aan wederopbouw. Philippe Clement, die nog wel heel wat andere grote talenten in zijn kern telt, leerde in Genk en vervolgens in Brugge hoe jonge beloften snel en effectief te integreren in een collectief project. Aanwinsten die aan het begin van volgend seizoen van onschatbare waarde zullen zijn, met het vooruitzicht op een play-off die gewonnen moet worden om in de groepsfase van de Champions League te belanden, die de Monegasken sinds de herfst van 2018 niet meer hebben geproefd. Ook de nationale ambities van Monaco zijn hoog, maar op dat vlak blijft het opboksen tegen PSG.