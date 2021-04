AS Roma, Arsenal, Manchester United en Villarreal hebben zich donderdag geplaatst voor de halve finales van de Europa League.

Ajax hoopte op bezoek bij AS Roma op een stunt, na de 1-2 nederlaag in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers, in 2017 nog verliezend finalist in de Europa League, kwamen vier minuten na de pauze op voorsprong. De pas ingevallen Brian Brobbey werd gelanceerd door Schuurs, de 19-jarige aanvaller verraste de uitgekomen Pau Lopez met een slim tikje. Dusan Tadic zorgde even later voor de 0-2, maar op aangeven van de VAR werd de goal afgekeurd vanwege een voorafgaande fout. Met wat geluk belandde een afgeweken voorzet aan de overzijde bij Edin Dzeko (72.), die de gelijkmaker binnen duwde. De Romeinen gaven de kwalificatie niet meer uit handen.

Arsenal moest nog vol aan de bak na het 1-1 gelijkspel in de heenmatch tegen Slavia Praag. In de Tsjechische hoofdstad leken The Gunners, die twee jaar geleden in de finale verloren van Chelsea, zich te mogen verwachten aan een lastige avond. Maar niets was minder waar. Nog voor het halfuur leidde Arsenal met 0-3, na doelpunten van Nicolas Pépé (18.), Alexandre Lacazette (21. pen) en Bukayo Saka (24.). Lacazette pikte nog een goal mee in de 77e minuut.

Manchester United kon na de 0-2 zege op Spaanse bodem vrijuit spelen tegen Granada. Na de vroege treffer van Edinson Cavani (6.) moesten de Spanjaarden al drie keer scoren, en dat zat er nooi echt in. Na een owngoal van Jesus Vallejo (90.) gaf het scorebord na het laatste fluitsignaal 2-0 aan. United blijft dus in de running voor de eindzege, die in 2017 (tegen Ajax) al eens veroverd werd.

Na de 0-1 overwinning in de heenmatch legde Villarreal Dinamo Zagreb donderdag opnieuw over de knie: 2-1. Paco Alcacér (36.) en Gerard Moreno (43.) troffen raak voor de thuisploeg, Mislav Orsic (74.) kon milderen.

Manchester United kijkt in de halve finales AS Roma in de ogen. Arsenal neemt het op tegen Villarreal. De heenmatchen zijn voorzien op 29 april, de returns op 6 mei. De finale vindt op 26 mei plaats in het Poolse Gdansk.

