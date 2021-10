Het project-Mourinho verloopt vooralsnog niet bepaald vlekkeloos bij AS Roma. Na een veelbelovende start worden de gebreken bij de Romeinen steeds meer zichtbaar. Een onverwachte blamage die de wereld over ging, is voorlopig het dieptepunt en toont de problemen in de kern.

Door Sander Janssen (Voetbal International)

...

Door Sander Janssen (Voetbal International)Als José Mourinho in mei wordt aangesteld als trainer van AS Roma weten de vaste volgers van de club in ieder geval dat het geen rustig seizoen gaat worden. Bij zijn terugkeer in Italië zet de Portugese oefenmeester zijn nieuwe club meteen naar zijn hand, waarbij hij nauw samenwerkt met directeur Tiago Pinto. Samen beginnen ze aan de grote schoonmaak van de selectie van Roma, waarbij bekende namen als Pedro, Edin Dzeko, Javier Pastore en Pau López vertrekken. In totaal zwaait de Italiaanse club liefst 26 spelers uit, onder wie Justin Kluivert, die op huurbasis verkast naar OGC Nice.Hoewel veel van de vertrekkers jonge voetballers zonder veel speelminuten zijn, besluit AS Roma ook van veel ervaren krachten afscheid te nemen. Daar komt nog bij dat Mourinho Davide Santon en Federico Fazio op een zijspoor zet. Ook zij mogen in de zomer vertrekken, maar zien geen geïnteresseerde club toehappen. Aan de inkomende kant trekt Roma de eerder gehuurde Roger Ibañez en Bryan Reynolds aan. Vooral Ibañez maakt in zijn eerste seizoen een goede indruk. De grote aankopen van de zomer zijn Rui Patrício, Matías Viña, Eldor Shomurodov en Tammy Abraham. Voor laatstgenoemde betaalt Roma liefst veertig miljoen aan Chelsea. Verder vullen de Romeinen de selectie aan met talenten uit de Onder-19.Het grote aantal vertrekkers komt voor Italiaanse media niet als een verrassing. Mourinho en Pinto willen schoon schip maken om zo ruimte te creëren voor nieuwe aankopen uit de stal van de nieuwe trainer. Maar waar Roma in de zomer in verband wordt gebracht met David de Gea, Eric Dier, Pierre-Emile Højbjerg, Renato Sanches, Nemanja Matic en Isco is Abraham eigenlijk de enige topaankoop die er wordt gedaan. Een ietwat tegenvallende oogst, zeker gezien het aantal spelers dat de Romeinse deur in de zomer achter zich dichttrekt.Toch heeft Roma met de spelers die er al waren op het eerste oog genoeg kwaliteit in huis. Aanvoerder Lorenzo Pellegrini blijft de club trouw en verlengde begin oktober zelfs zijn contract tot medio 2026. Andere sterkhouders zijn Bryan Cristante, Gianluca Mancini, Jordan Veretout en Rick Karsdorp. Een flinke tegenvaller voor Mourinho en co is de zware blessure die EK-uitblinker Leonardo Spinazzola tijdens het toernooi oploopt. Hij herstelt nog altijd van zijn afgescheurde achillespees. Desondanks kent Roma een prima start van het seizoen met zes zeges op rij. Drie in de competitie en drie in de Conference League, waarvoor het na de zevende plaats van de vorige jaargang is geplaatst.Nog voor de eerste test, de stadsderby tegen Lazio op 26 september, verliest Roma een week eerder verrassend op bezoek bij Hellas Verona (3-2). Mourinho ziet zijn ploeg vervolgens midweeks wel winnen van Udinese (1-0), maar daarna gaat ook de wedstrijd tegen Lazio met 3-2 verloren. Waar Mourinho na afloop vooral klaagt over de arbitrage maakt Pedro een lange neus richting de Portugees, die hem niet nodig had bij Roma. De Spaanse aanvaller is een van de doelpuntenmakers en haalt zo zijn gram. 'Ik voel me lekker bij Lazio, het is als één grote familie', laat Pedro vervolgens optekenen.Roma slaagt er ook niet in de volgende kraker in de competitie te winnen. Juventus gaat er door een doelpunt van Moise Kean met de drie punten vandoor, mede doordat Veretout een penalty mist. Na de nederlaag in Turijn uit Mourinho voor het eerst kritiek op de breedte en kwaliteit van zijn selectie. Dat doet de trainer op pijnlijke wijze, door openlijk drie jongelingen af te vallen. 'Je hebt reservebanken, en je hebt reservebanken in de Serie A. We speelden vandaag met vier verdedigers, met Rick Karsdorp op rechts. Hij was tot het allerlaatste moment een twijfelgeval. En de drie verdedigers die ik nog op de bank had, dat waren Bryan Reynolds, Marash Kumbulla en Riccardo Calafiori...', waarna een stilte van liefst twaalf seconden volgt en de perschef van Roma de persconferentie van Mourinho beëindigt.Tussen het treffen met Juventus en de wedstrijd tegen Napoli van het weekend erna kan Roma het goede gevoel terugkrijgen in de Conference League. Mourinho vertelt in september nog dat hij waarde hecht aan het nieuwe toernooi. 'We hebben nog een lange weg te gaan, maar we willen zeker proberen deze competitie te winnen. We zitten nu pas in de groepsfase. Ik ga niet tegen jullie liegen. Ik kan ook zeggen dat deze competitie me niets interesseert, maar dat is niet zo. Ik hecht wel degelijk waarde aan dit toernooi. Het belangrijkste is nu dat we door de groepsfase komen.' De tegenstander in de derde groepswedstrijd is het Noorse Bodø/Glimt, op papier een opponent die geen probleem moet vormen voor Roma.Mourinho heeft zelfs dusdanig veel vertrouwen in de wedstrijd dat hij besluit belangrijke spelers tussen de wedstrijden tegen Juventus en Napoli rust te gunnen. Met onder anderen Reynolds, Ibañez, Carles Pérez en Borja Mayoral in de basis worden Roma en Mourinho echter totaal verrast door de kampioen van Noorwegen. De Italianen lopen niet alleen tegen een nederlaag aan, het wordt een totale blamage. Bodø/Glimt wint met liefst 6-1 en verschijnt een dag later in alle Europese sportkranten. Nog nooit in ruim duizend wedstrijden op de bank verloor Mourinho met zulke cijfers. De spelers van Roma zijn genoodzaakt om hun excuses aan te bieden aan de vierhonderd supporters die de tocht naar het topje van Noorwegen maakten.Na de wedstrijd steekt Mourinho de hand in eigen boezem. Hij geeft toe dat hij niet zoveel had moeten wisselen, maar zegt tegelijkertijd ook iets opvallends. 'We hebben bij Roma dertien spelers en de anderen zitten op een ander niveau. Er is een enorm verschil in kwaliteit tussen die twee groepen. Dat wist ik al, dit is niet nieuw voor mij, maar ik had wel een betere reactie verwacht van de spelers die vandaag in actie kwamen. Nu zullen jullie mij in ieder geval niet meer vragen waarom ik altijd dezelfde spelers opstel. Ik heb besloten met dit team te spelen, dus de verantwoordelijkheid is voor mij. Ik deed het met goede intenties, om de spelers die hard werken een kans te geven en jongens die normaal veel spelen rust te geven. Maar nu hebben we verloren van een team dat meer kwaliteit op het veld had staan dan wij. Zo simpel is het. Als ik iedere week met dezelfde elf zou kunnen spelen, dan zou ik dat doen.'Helaas voor Mourinho is het haast niet te doen iedere week zijn favoriete elftal op te stellen. Roma strijdt op drie fronten en de coach zal af en toe moeten rouleren. Dat is ook meteen de valkuil van de huidige Romeinse selectie. Die bezit kwaliteit, maar op de ene positie beduidend meer dan op de andere. Daar komt nog bij dat Mourinho zelf ook weet dat zijn reserves een stuk minder goed zijn. De Portugese trainer die in mei aan een nieuw project begon, zal het in ieder geval tot aan de winterstop met de huidige spelersgroep moeten doen. Een groep waarin sommige Romeinse gladiatoren nog met een houten zwaard lijken te vechten.