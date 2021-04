AS Roma heeft donderdag in de kwartfinales van de Europa League met 1-2 gewonnen bij Ajax. De Nederlanders waren nochtans op voorsprong gekomen, maar gaven het weg na de rust.

Na een knap uitgespeelde aanval maakte Davy Klaassen (39.) er in Amsterdam op aangeven van Dusan Tadic 1-0 van in het voordeel van de thuisploeg. Na de pauze kreeg Tadic dé kans op de 2-0 nadat Roger hem omver duwde en de bal op de stip ging, maar doelman Pau Lopez stopte de strafschop. Even later ging Ajax-doelman Scherpen zwaar in de fout en kon Lorenzo Pellegrini (57.) met een vrije trap 1-1 maken. In het slot schonk Roger de Romeinen nog de zege. De Braziliaan nam de bal bij een hoekschop op de borst en joeg de 1-2 onhoudbaar tegen de netten.

Andere wedstrijden

Manchester United ging op bezoek bij Europa League-debutant Granada. Marcus Rashord (31.) bracht United op voorsprong op aangeven van Lindelof. Helemaal in het slot ging Eteki in de fout en kregen de Mancunians nog een strafschop. Bruno Fernandes (90.) legde de 0-2 eindstand vast vanop de stip, waardoor United met anderhalf been in de halve finales staat.

In Dinamo Zagreb tegen Villarreal ging de bal net voor de rust op de stip na hands van Zagreb-verdediger Theophile-Catherine. Gerard Moreno (44.) maakte handig gebruik van de kans en zette de 0-1 op het scorebord vanop elf meter. De Kroaten wisten geen antwoord meer te formuleren.

Arsenal tegen Slavia Praag tot slot kende een interessante slotfase. De partij leek een hele wedstrijd lang op een brilscore af te stevenen, tot Nicolas Pepe (86.) de Gunners kort voor tijd op voorsprong bracht. Bijna had Arsenal een uitstekende uitgangspositie op zak, maar Tomas Holes (90+4.) maakte er diep in het slot nog 1-1 van.

De terugwedstrijden in de Europa League zijn voor volgende week donderdag. De halve finales gaan op 29 april en 6 mei door. De finale in het Poolse Gdansk staat op 26 mei op de agenda.

