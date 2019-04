AS Roma in sportieve en financiële crisis

AS Roma beleeft na een topseizoen een moeilijk jaar. Het geeft nog altijd meer uit dat het binnenkrijgt.

Op de vraag wat of wie hem dit seizoen in het Italiaanse voetbal tegen was gevallen antwoordde voormalig topvoetballer Andrea Pirlo: 'AS Roma.' Hij had meer van hen verwacht na het behalen van de halve finales in de Champions League vorig jaar. 'Maar je kan niet tegelijk resultaten halen en je toptalenten verkopen.' Dit seizoen riskeert AS Roma voor het eerst sinds 2014 niet in de top drie te bela...