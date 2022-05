AS Roma heeft woensdagavond de allereerste editie van de Conference League, de derde Europese clubcompetitie, op zijn naam geschreven. De Italianen, de nummer zes uit de Serie A, haalden het in het Air Albania Stadium in Tirana met 1-0 van Feyenoord, de nummer drie uit de Eredivisie.

Nicolo Zaniolo hees I Giallorossi even voorbij het halfuur (32e) op voorsprong. Gernot Trauner verkeek zich op een lange bal, waarop Zaniolo attent reageerde en met een subtiele tik voorbij Justin Bijlow in doel devieerde.

In de tweede helft kwam Feyenoord al snel bijna langszij, maar de paal voorkwam een eigen doelpunt van Gianluca Mancini en de rebound van Guus Til werd door Rui Patricio onschadelijk gemaakt. Even later moest diezelfde Patricio alle zeilen bijzetten om een kanonskogel van Tyrell Malacia tegen de kruising te zweven. De troepen van Arne Slot bleven op zoek gaan naar de gelijkmaker, zonder resultaat. Ook Genk-huurling Cyriel Dessers, de uiteindelijke Conference League-topschutter met tien rozen, kon geen verlengingen uit de brand slepen.

Het is voor de Romeinen de eerste door de UEFA erkende Europese trofee die ze in de wacht slepen. Ze schopten het twee keer eerder, in 1984 en 1991, tot een Europese finale, maar trokken daarin beide keren aan het kortste eind. Coach José Mourinho mag met deze triomf al voor de vijfde keer een eindzege vieren in een Europese clubcompetitie. Met Porto veroverde hij in 2003 en 2004 achtereenvolgens de UEFA Cup en de Champions League, alvorens ook met Inter Milaan in 2010 de Beker met de Grote Oren in de lucht te steken. In 2017 was er een nieuw succes in de Europa League met Manchester United.

Voor de Rotterdammers blijft het voorlopig wachten op de eerste Europese titel sinds 2002. In de eigen Kuip waren ze toen in de finale van de UEFA Cup te sterk voor Borussia Dortmund.

