Aston Villa verloor dan wel Jack Grealish, maar niet de ambities. De club uit Birmingham beleefde deze zomer een XXL-mercato.

Het kind van de stad is vertrokken. Jack Grealish, geboren in Birmingam, heeft na twintig jaar de deur van Aston Villa achter zich dichtgetrokken. De Engelse international maakte de overstap naar Manchester City voor een bedrag van rond de 117 miljoen euro. Daarmee werd hij de duurste speler uit de geschiedenis van de Premier League. Maar ondanks zijn vertrek, kunnen The Villans positief naar de toekomst kijken.

De club toonde zich een van de meeste ambitieuze clubs van de competitie op de zomermercato. In één zomer sloot Aston Villa drie van haar vier grootste transfers uit de geschiedenis af. Die nieuwe recordman, Emiliano Buendía, vorig seizoen beste speler van de Championship bij Norwich, kostte ongeveer 38 miljoen euro. Een maand later werd ook de komst van Danny Ings (35M) en Leon Bailey (32M) aangekondigd. Die eerste, goed voor 38 doelpunten in de laatste twee seizoenen, komt over van Southampton. De ex-Genkspeler moet Grealish vervangen op de linkerflank. Villa rekent ook op de ervaring van Ashley Young (369 matchen in de Premier League) en op de jonge Axel Tuanzebe, die werd opgeleid bij Manchester United.

De club uit Birmingham beschikt dus over de middelen om de ambities in te vullen. In 2020/2021 eindigden The Villans elfde in het klassement, hun beste klassering op het hoogste niveau in tien jaar. Dit seizoen is het doel ongetwijfeld het bovenste deel van de tabel, dat recht geeft op Europees voetbal. Een ding is zeker: Aston Villa wordt een ploeg om rekening mee te houden.

Door Joachim Durand

