Philippe Coutinho (29) verlaat FC Barcelona en doet het seizoen op huurbasis uit bij Aston Villa. Beide clubs bevestigen de transfer vrijdag.

De Braziliaanse aanvallende middenvelder reist binnenkort af naar Birmingham om er medisch te worden getest. In de overeenkomst is tevens een optie tot aankoop opgenomen.

Coutinho speelde sinds begin 2018 voor Barcelona, dat hem voor 135 miljoen euro wegkocht bij Liverpool. In het seizoen 2019-2020 werd de Braziliaan uitgeleend aan Bayern München.

Bij Aston Villa, nummer 13 in de Premier League, zal Coutinho worden gecoacht door Steven Gerrard, levende legende van Liverpool. De twee speelden nog enkele jaren samen bij de Reds.

