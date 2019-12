Aston Villa telt heel wat spelers met een verleden in de Jupiler Pro League. Hoe vergaat het hen daar en wat zijn de commentaren in de Premier League? Sport/Voetbalmagazine deed de ronde.

Dennis Mortimer, voormalig aanvoerder van Aston Villa en clubicoon, is zeer te spreken over het huidige team. Net als de journalisten Gregg Evans en Ashley Preece heeft hij een goed oog in de spelers die voorheen in België hun brood verdienden. Dat zijn Marvelous Nakamba, Björn Engels, Wesley Moraes (allen ex-Club Brugge), Lovre Kalinic (ex-Gent) en Mahmoud Trézéguet (ex-Anderlecht en Mouscron).

De duurste van de vijf is Wesley, die deze zomer voor zo'n 25 miljoen euro overkwam van Club Brugge. Daarmee trok de aanvaller al voor het seizoensbegin de aandacht. Mortimer: "Hij heeft ups en downs tot nu toe. Ik vind dat hij te veel naar de buitenkant trekt. Met zijn lengte moet hij dichter bij de goal staan, waar hij ook makkelijker ballen kan klaarleggen voor medespelers."

Evans, analist voor The Athletic heeft daar wel een verklaring voor: "Hij heeft meer steun van zijn ploeggenoten nodig, de aanvoer kan beter. Aan de andere kant heeft hij wel al een paar goals gemaakt. De meeste kansen die hij kreeg, heeft hij benut."

Een maand na de Braziliaanse spits kwam ook Marvelous Nakamba over van blauw-zwart. Hij moest even wachten op zijn competitiedebuut, maar zodra hij in de ploeg stond, werd hij al snel een basisspeler. Ashley Preece van Birmingham Live is zeer lovend over de Zimbabwaanse international: "Hij bestrijkt veel ruimte en weet precies waar hij moet zijn op het juiste moment. 12 miljoen euro voor hem is niets, dat is echt een koopje. De fans lopen in ieder geval weg met hem. Tot nu toe is hij echt marvelous."

Evans is het met zijn collega eens: "Met Nakamba erbij is er meer balans op het middenveld. Ik herinner me de wedstrijd tegen Norwich City waarin ik hem ook enkele fantastische lange ballen zag geven op de buitenspelers."

Waar Nakamba al veel lof krijgt, geldt dat zeker voor Björn Engels. "Hij is de beste van al die spelers die voorheen in de Jupiler Pro League speelden", zegt Evans. "Ik denk dat hij sowieso Villa's meest constante speler tot nu toe is. Hij leest het spel goed, is sterk aan de bal en zoekt altijd de voetballende oplossing."

Ook Mortimer is onder de indruk van de centrale verdediger: "Hij doet het heel goed achterin. Samen met Tyrone Mings heeft hij het achterin allemaal wat aangescherpt."

Preece vindt dat ook Engels een koopje is geweest voor Villa, dat naar verluidt 8 miljoen euro overmaakte aan Reims. "Hij heeft zich naadloos aangepast en doet het echt goed als verdediger in de Premier League. Opeens staat hij tegenover aanvallers als Harry Kane en Mohamed Salah, maar dat gaat hem goed af."

Over Trézéguet en vooral Kalinic valt minder positief nieuws te rapen. "Hij werkt keihard en brengt volop energie in het team, maar tot nu toe is het er voor hem nog niet helemaal uitgekomen", zegt Preece over Trézéguet. "Zo kan hij bijvoorbeeld nog efficiënter voor de goal worden. Maar met zijn gedrevenheid denk ik zeker dat hij er gaat komen."

Kalinic is momenteel slechts vierde doelman in de A-kern en vertrekt wellicht tijdens de winterstop.

