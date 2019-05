Frédéric Vanheule is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

De werkgever van Rode Duivel Timothy Castagne speelt op 15 mei de bekerfinale tegen Lazio en maakt voor het eerst kans op deelname aan het kampioenenbal.

Na 38 speeldagen is de vierde plek voldoende voor een plaatsje tussen de 32 beste clubs van Europa. In Bergamo dromen ze volop van dat scenario, want het belangrijkste clubtoernooi zou een primeur betekenen voor de bescheiden club van voorzitter Antonio Percassi. Enkel een Coppa Italia (1962/63) prijkt op het palmares, na een 3-1-zege tegen Torino, met drie treffers van Angelo Dom...