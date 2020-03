In een leeg stadion van Valencia verdedigt het team van Rode Duivel Timoty Castagne een 4-1-voorsprong in de achtste finales van de CL.

Coach Gian Piero Gasperini bekroop een speciaal gevoel in Spanje, waar vanavond wordt aangetreden zonder publiek in het imposante Mestallastadion. 'Een beetje zoals bij ons een goede maand geleden', beweerde de 62-jarige trainer die sinds 2016 sportief eindverantwoordelijke is bij Atalanta, nadat hij tussen 1994 en 2003 bij de jeugd van Juventus werkte. 'Gelukkig zijn we hier veilig toegekomen. De sfeer en de omstandigheden zijn heel anders dan bij ons.'

Daarmee verwees Gasperini naar de bikkelharde realiteit van de volledige lockdown in Italië. Mensen mogen hun huis niet meer verlaten, tenzij voor hoogdringende redenen of voor boodschappen. Sportevenementen worden zelfs afgelast tot 3 april. 'We moeten naar de gezondheid blijven kijken van alleen, maar ook verder rekening houden met het sociale aspect. Spelen voor een leeg stadion vind zeker niet iedereen leuk, maar het kan misschien wel troost bieden voor de mensen die opgesloten zitten in huis.'

Uniek parcours

De Duitse verdediger Robin Gosens (25), die in eigen land nooit voor een topclub speelde maar door de heimat van zijn vader via Vitesse, Dordrecht en Heracles in 2017 bij de club uit Bergamo belandde, spreekt van een bizar gevoel. 'Een heel vreemde situatie, daar zitten we nu in', verklaarde hij in de Frankfurter Allgemeine. 'Zonder supporters, en dus ook zonder de gezangen en aanmoedigingen, gaat er toch een groot deel van de supporters verloren. Dat je enkel de coaching en de woorden van de andere spelers opvangt, charmeert niet echt.'

Gosens, die momenteel parallel met zijn loopbaan ook pyschologie studeert, speelde acht jaar geleden nog regionaal voor VfL Rhede. Vandaag staat hij op de drempel van een nieuwe fase in een ongelofelijk voetbalsprookje dat hij beleeft. 'Heel eerlijk, dat valt niet te begrijpen', weet de verdediger. 'Ik denk dat wij niet goed realiseren welk uniek parcours we momenteel afleggen met deze club. Dat lijkt onbegrijpelijk.'

Debutant

Het team van ex-Genkies Timoty Castagne en Roeslan Malinovski verdedigt in Valencia een 4-1-voorsprong. Een straffe prestaties, zeker als je weet dat het team uit het Noord-Italiaanse Bergamo dit seizoen debuteert op het miljoenenbal. Het bereiken van de knockoutfase betekende al een historisch feit. Datzelfde geldt dus ook voor het bereiken van de laatste acht in de Champions League. 'Het is duidelijk dat we vertrouwen hebben. Doorgaan zou echt iets uitzonderlijk zijn. Wij willen graag voetballiefhebbers over heel Europa laten genieten', aldus Gasperini.

In groep C was Atalanta BC ondergebracht samen met Manchester City, Sjachtar Donetsk en Dinamo Zagreb. Doordat Kevin De Bruyne en co 14 op 18 pakten, volstond voor de ploeg uit Bergamo om met 7 punten door te gaan, voor de Oekraïeners (6 punten) en de Kroaten (5). En ook dat was een straffe stoot, want de Italiaanse club begon met 0 op 9 aan de competitie.

