Tot zijn 62e heeft Gian Piero Gasperini van Atalanta Bergamo moeten wachten op een prijs. Die heeft hij nu als Trainer van het Jaar in Italië.

Liefst 22 stemmen kreeg de 62-jarige trainer van Atalanta op de vraag wie de Panchina d'Oro verdiende, de Gouden Bank ofte trainer van 2018/19, tegenover dertien voor Sinisa Mihajlovic, de moedig tegen leukemie strijdende coach van Bologna. Massimiliano Allegri, die dat seizoen toch kampioen werd met Juventus, kreeg slechts zes stemmen. Het toont dat de beste trainer niet altijd diegene is die kampioen werd. Het toont ook dat continuïteit loont op sportief vlak. Gasperini, nog steeds aan de slag bij de club in Bergamo, traint Atalanta al sinds de zomer van 2016, een eeuwigheid in het Italiaanse topvoetbal waar clubvoorzitters nog steeds vaker van trainer wisselen dan van hemd. De 62-jarige coach droeg de prijs op aan de inwoners en fans van Bergamo: 'Het Italiaanse voetbal heeft voorbeelden als Atalanta nodig, met veel aandacht voor de eigen jeugdopleiding, voor een eigen model, een eigen stijl en diepe wortels.' Italiaans kampioen werd Gasperini als trainer of speler nog nooit, een beker won hij evenmin. Dit is, zegt hij, het succes van een kleine provincieclub die ver kan geraken en die ook nog eens aantrekkelijk voetbal brengt. Gasperini voerde Atalanta vorig seizoen naar een historische derde plaats, goed voor een allereerste Champions Leaguedeelname, en bevestigt dit seizoen met zijn team die sterke prestatie. De titel zit er niet meer in, maar opnieuw staan de blauw-zwarten stevig in de top vijf, met amper Italiaanse spelers en een klassebak als Roeslan Malinovski die met een plaats als invaller genoegen moet nemen. In de Champions League neemt de provincieclub, die zijn thuiswedstrijden door de verbouwingen van het eigen stadion afwerkt in het Giuseppe Meazzastadion van AC Milan en Inter, het in de 1/8 finales op tegen Valencia. 'Met Atalanta de kwartfinales bereiken in de Champions League zou iets onwaarschijnlijk zijn', liet Gasperini zich na de prijsuitreiking ontvallen.