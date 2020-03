Heel wat clubs dreigen door het stilleggen van de competities met een financiële kater te moeten afrekenen. In Bilbao maken ze zich niet al te veel zorgen. De Basken kunnen teren op een goedgevulde clubkas.

In heel Europa zijn clubs op zoek naar oplossingen voor de financiële klappen die het coronavirus aan het uitdelen is. In ons land vroeg Standard de economische werkloosheid al aan voor hun spelers, in Spanje wil zelfs topclub Barcelona werktijdverkorting voor zijn personeel, de voetballers incluis.

In Bilbao stond deze week stond een video-overleg tussen het bestuur en de spelers op het programma. Linksachter liet Yuri Berchiche daarin weten dat hij het logisch zou vinden als de club zou besparen op de lonen van de voetballers. Maar daar ziet de club geen reden voor.Athletic Bilbao is dan ook een van de rijkste clubs van Spanje. Waar ploegen als Atlético Madrid en Barcelona met respectievelijk 522 en 217 euro in het rood staan, heeft Bilbao totaal géén schulden. Met 188 miljoen heeft het van iedereen in Spanje het meeste geld in de clubkas. De 30 miljoen euro aan inkomsten die het misloopt door de coronacrisis, komt het dus wel te boven.Dat er zo veel geld op de Baskische bankrekening staat, heeft in grote mate te maken met de clubfilosofie en de daarbij horende transferpolitiek. Athletic speelt alleen met Baskische voetballers in de ploeg. Veelal komen die uit de eigen jeugd, of worden ze op jonge leeftijd voor een relatief laag bedrag weggehaald bij teams uit de rest van het Baskenland. Zelden wordt er dus met groot geld gesmeten voor nieuwe spelers. De afgelopen vijf jaar werd er maar twee keer meer dan 10 miljoen euro betaald voor een inkomende transfer: Yuri Berchiche kwam voor 24 miljoen euro over van PSG, Iñigo Martinez van aartsrivaal Real Sociedad kostte 32 miljoen euro.Omdat de vijver met talentvolle voetballers in het Baskenland niet oneindig groot is, probeert Athletic zo lang mogelijk vast te houden aan zijn beste spelers. Als het er dan toch een laat vertrekken, doet het dat niet voor een appel en een ei. Met Aymeric Laporte en Kepa Arrizabalaga pakten de Basken de afgelopen jaren keer de jackpot. De verdediger en de doelman lieten Bilbao achter voor Manchester en Londen en deden zo in totaal meer dan 140 miljoen euro in de clubkas stromen. Een spaarpotje dat nu goed van pas komt.