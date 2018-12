Atlanta United: sensatie in de MLS

Toen Arthur Blank, de eigenaar van American footballteam Atlanta Falcons, vier jaar geleden Atlanta United FC uit de grond stampte, was er nogal wat scepsis. Een nieuwe voetbalclub in een stad zonder enige voetbalhistorie? Dat kon nooit wat worden, dachten velen in de Verenigde Staten. Maar kijk: Atlanta United FC staat in de finale van de MLS Cup tegen de Portland Timbers en kan zomaar zijn eerste titel op het blanco palmares bijschrijven. Bovendien trekt de club bij thuiswedstrijden gemiddeld 70.000 toeschouwers, een record in de MLS. Je kan dus wel spreken van een schot in de roos.

Op 5 maart 2017 debuteerde Atlanta United in de MLS met een thuiswedstrijd tegen New York Red Bulls. Op de bank zat Gerardo 'Tata' Martino, die in 2013/14 FC Barcelona coachte maar daar werd afgeschreven wegens oubollige trainingsmethodes. De 56-jarige Argentijn werd in september 2016 benoemd als coach van Atlanta United en kreeg een halfjaar de tijd om de selectie en de club naar zijn hand te zetten zonder officiële wedstrijden te hoeven spelen. Hij koos daarbij niet voor gevestigde namen als Zlatan Ibrahimovic of Wayne Rooney, maar ging voor onbekend talent, met een paar goede spelers uit Zuid-Amerika. In zijn eerste seizoen loodste Martino Atlanta United direct naar een vierde plaats in de Eastern Conference, dit seizoen was het team een onstopbare machine met als speerpunt: Josef Martínez.

De 25-jarige Venezolaan mislukte in Europa bij Young Boys, FC Thun en Torino, maar maakt nu indruk in de Verenigde Staten. Vorig seizoen al scoorde hij 20 goals in 22 wedstrijden, in deze jaargang zit hij al aan 33 treffers in 36 matchen, een absoluut record in de MLS. Zelf wijt hij zijn succes aan de man die hem bevoorraadt op het veld, Miguel Almirón. Volgens Martínez is Almirón 'de beste speler in de MLS', zo schrijft hij in een bijdrage aan The Players' Tribune. In de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 december kan u die twee in actie zien tijdens de finale om de MLS Cup.