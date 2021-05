Voor het eerst sinds 2014 pakt Atlético nog eens de titel. De concurrentie sneuvelde in de laatste rechte lijn. Wat moet u onthouden van het succesjaar van de Madrilenen?

Rol van de coach

Dat het spel van Atlético Madrid niet voor de meest indrukwekkende wedstrijden zorgde, is een publiek geheim. Diego Simeone hanteerde in zijn carrière als Atleticoach bijna altijd een verdedigend ingestelde 4-4-2. In november 2020 kwam daar echter verandering in: na drie gelijke spelen tegen Huesca, Villarreal en Lokomotiv Moskou, gooide hij het roer om.

Simeone verzon een meer aanvallende manier van spelen met een driemansverdediging en opkomende wingbacks. Het betekende een kering in de cijfers van Atlético: in februari zat het al bijna aan evenveel doelpunten als het volledig vorige seizoen en ook het balbezit schoot de hoogte in. Ondanks de toename van aanvallende impulsen bleef de verdediging sterk overeind.

Bepalende spelers

Marcos Llorente: de Spaanse middenvelder ontpopte zichzelf als een spil in het middenveld van Atlético. Zijn grote doorbraakwedstrijd was vorig jaar al, toen hij Liverpool in Anfield, het stadion waarnaar hij zijn hond vernoemde, van het kastje naar de muur speelde. Dit jaar is de drop-out van Real Madrid door zijn loopvermogen, rendement en verdedigende kwaliteiten alomtegenwoordig in de ploeg van Simeone.

Luis Suárez:met tranen in de ogen vertrok de Uruguayaanse spits bij FC Barcelona, waar hij te oud werd bevonden om nog op hoog niveau te spelen, ondanks het feit dat hij er elk seizoen meer dan twintig binnenschoot. Bij Atlético bewees Suárez dat hij het scoren nog niet verleerd is, in de topschuttersstand moet hij enkel Lionel Messi, Karim Benzema en Gerard Moreno voor zich dulden.

Referentiewedstrijd: Barcelona - Atlético (8/5)

Op de 35e speeldag keken Barcelona en Atlético Madrid elkaar in de ogen in een wedstrijd die het kampioenschap in een beslissende plooi konden leggen. Barcelona was tot op twee punten van de leider geslopen en kon met een overwinning over Atlético springen en de titel binnen handbereik hebben. Het bleef thuis echter steken op een 0-0-gelijkspel.

Cijfer van het seizoen: 28

Carrasco & co stonden in totaal 28 van de 38 speeldagen aan kop. Op de 9e speeldag nam Atlético voor het eerst de koppositie over na een 4-0-overwinning tegen Cádiz, net nadat Simeone zijn tactiek had omgegooid. Die positie hield het aan, maar Real Madrid en Barcelona klampten lang aan. Op speeldag 32 stond Barcelona eenmalig bovenaan de ranking, maar een speeldag later hopte Atlético alweer naar de eerste plaats.

Opvallend

Met Yannick Carrasco wint opnieuw een Belg de Spaanse titel. De winger kan sterke cijfers voorleggen dit seizoen. Toch een beetje tegen de verwachtingen in na zijn avontuurtje in China. Heel wat Atléticosupporters waren niet overtuigd van zijn prestaties vorig seizoen. Dit seizoen was hij gevaarlijk in de toppers tegen Barcelona en Real Madrid en vooral de laatste weken bewees hij met doelpunten en assists zijn waarde voor de Spaanse kampioen. Die vorm doortrekken naar het EK, Yannick!

