Atletico Madrid en Benfica hebben zich dinsdagavond verzekerd van een plaats in de kwartfinales van de Champions League.

Atletico, zonder de geschorste Yannick Carrasco, won dankzij een goal van Renan Lodi (41.) met 0-1 van Manchester United in de terugwedstrijd van de achtste finales. De heenwedstrijd in Spanje was op 1-1 geëindigd. Benfica, met Jan Vertonghen 90 minuten in de basis, haalde het met 0-1 van Ajax dankzij een treffer van Nunez (77.)

Het eerste duel tussen beide ploegen in Lissabon was op 2-2 geëindigd. Atletico en Benfica vervoegen in de kwartfinales Manchester City, Liverpool, Real Madrid en Bayern München, die al eerder doorstootten. Morgen/woensdag worden de laatste returns in de achtste finales afgewerkt. Het geplaagde Chelsea van Romelu Lukaku trekt met een 2-0 voorsprong naar het Franse Lille. Juventus ontvangt Villarreal na een 1-1 uit de heenwedstrijd.

