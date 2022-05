Elke dag neemt Sport/Voetbalmagazine een buitenlandse topclub onder de loep. We kijken even terug op het voorbije seizoen en blikken vooruit naar de uitdagingen in de toekomst. Vandaag: Atlético Madrid.

Sterke en zwakke punten

Met de aanwinsten Antoine Griezmann (gehuurd van FC Barcelona), Rodrigo de Paul en Matheus Cunha had Diego Simeone bij aanvang van het seizoen 2021/22 mogelijk de sterkste kern sinds hij in 2011 de teugels van Atlético overnam. Toch bevestigde de selectie het cliché dat het seizoen na de titel altijd moeilijk is.

