Atlético Madrid: het einde van een tijdperk

Als verdedigen een kunst is, dan lopen er bij Atlético Madrid een paar kunstenaars rond. Te beginnen met boegbeeld Diego Godín. De Uruguayaan is al negen seizoenen lang de rots in de branding en groeide uit tot een cultfiguur. Maar bij Inter ligt een contract van twee seizoenen klaar. Godín zou er vijf miljoen euro netto per jaar kunnen verdienen, iets waar hij op 33-ja...