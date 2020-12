Atlético Madrid heeft dinsdag de overeenkomst van Diego Costa, die nog liep tot het einde van het seizoen, verbroken. De ontbinding van het contract komt er op initiatief van de Braziliaans-Spaanse aanvaller, die persoonlijke redenen aanhaalt als reden voor zijn vertrek.

Diego Costa was sinds januari 2018 bezig aan zijn derde periode bij de Rojiblancos. Hij kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe ploeg.

De 32-jarige Costa was dit seizoen - mede door blessureleed - geen vaste waarde meer in het team van Diego Simeone. Hij kwam tot slechts zeven duels, waarin hij wel nog twee keer scoorde. Luis Suarez ontpopte zich sinds zijn transfer van bij Barcelona in oktober tot vaste aanvalsleider van Atlético. De voorbije jaren had Diego Costa wel een groot aandeel in de succes van de Rojiblancos. Hij beëindigt zijn carrière bij Atlético uiteindelijk met 83 goals en 36 assists in 215 officiële duels.

Zijn avontuur in Madrid begon in januari 2007. Atlético Madrid pikte de nog onbekende Costa op bij Braga, maar leende hem achtereenvolgens uit aan opnieuw Braga, Celta de Vigo en Albacete. In de zomer van 2009 volgde een definitieve transfer naar Valladolid, Costa had op dat moment nog geen wedstrijd voor Atlético gespeeld.

Na een succesvol seizoen in het noordwesten van Spanje kocht Atlético Costa in 2010 terug. Hij werd in zijn eerste jaren nog eens uitgeleend aan Vallecano, maar werd vervolgens geleidelijk aan belangrijk. Met Atlético won hij onder coach Simeone de titel (2014), beker (2013) en twee maal de Europese Supercup (2010 en 2012). In de finale van de Champions League van 2014 was stadsrivaal Real Madrid na verlengingen te sterk.

Vervolgens volgden drie seizoenen bij Chelsea, waarin hij twee titels won. In januari 2018, na een half jaar niet gespeeld te hebben door een dispuut met Chelsea-coach Conte keerde hij nog eens terug naar Atlético. Hij schreef datzelfde jaar nog de Europa League en nog een Europese Supercup bij op zijn palmares.

Diego Costa was sinds januari 2018 bezig aan zijn derde periode bij de Rojiblancos. Hij kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe ploeg.De 32-jarige Costa was dit seizoen - mede door blessureleed - geen vaste waarde meer in het team van Diego Simeone. Hij kwam tot slechts zeven duels, waarin hij wel nog twee keer scoorde. Luis Suarez ontpopte zich sinds zijn transfer van bij Barcelona in oktober tot vaste aanvalsleider van Atlético. De voorbije jaren had Diego Costa wel een groot aandeel in de succes van de Rojiblancos. Hij beëindigt zijn carrière bij Atlético uiteindelijk met 83 goals en 36 assists in 215 officiële duels. Zijn avontuur in Madrid begon in januari 2007. Atlético Madrid pikte de nog onbekende Costa op bij Braga, maar leende hem achtereenvolgens uit aan opnieuw Braga, Celta de Vigo en Albacete. In de zomer van 2009 volgde een definitieve transfer naar Valladolid, Costa had op dat moment nog geen wedstrijd voor Atlético gespeeld.Na een succesvol seizoen in het noordwesten van Spanje kocht Atlético Costa in 2010 terug. Hij werd in zijn eerste jaren nog eens uitgeleend aan Vallecano, maar werd vervolgens geleidelijk aan belangrijk. Met Atlético won hij onder coach Simeone de titel (2014), beker (2013) en twee maal de Europese Supercup (2010 en 2012). In de finale van de Champions League van 2014 was stadsrivaal Real Madrid na verlengingen te sterk. Vervolgens volgden drie seizoenen bij Chelsea, waarin hij twee titels won. In januari 2018, na een half jaar niet gespeeld te hebben door een dispuut met Chelsea-coach Conte keerde hij nog eens terug naar Atlético. Hij schreef datzelfde jaar nog de Europa League en nog een Europese Supercup bij op zijn palmares.