Atlético deed zaterdagavond wat het moest doen. De troepen van Diego Simeone wonnen van Valladolid en pakten zo hun eerste titel sinds 2014.

Het doek is gevallen over La Liga. Na een spannende laatste speeldag heeft Atlético Madrid zich tot kampioen gekroond. Atlético, met Yannick Carrasco in de basis, klopte Valladolid op de slotspeeldag. Real Madrid won ook tegen Villareal.

Atlético Madrid won met 1-2 bij Valladolid. Zo pakte de ploeg van Diego Simeone haar elfde titel ooit. De bezoekers waren nochtans op de slechtst mogelijke manier aan de wedstrijd begonnen. Na een dik kwartier kon Valladolid counteren en werkte Oscar Plano (18.) perfect af. Valladolid groef zich daarna in en zorgde ervoor dat Atlético niet meer kon scoren voor de rust.

Carrasco en co kwamen na de pauze sterk uit de kleedkamer. Vlak voor het uur viel de goal dan toch. Angel Correa (57.) scoorde na een knappe solo en bracht Atlético weer langszij. Tien minuten later volgde de verlossing. Valladolid voetbalde verschrikkelijk uit, waardoor Luis Suarez (67.) alleen op doel kon gaan en makkelijk zijn 21e van het seizoen kon binnenleggen.

Door de zege pakt Atlético zijn 11e titel in Spanje. Valladolid degradeert naar tweede klasse.

Real

Real Madrid won tegelijkertijd met 2-1 in eigen huis tegen Villareal. Door de zege van Atlético eindigt Real pas als tweede. Bij de Madrilenen stond Thibaut Courtois tussen de palen, Eden Hazard ontbrak met een blessure. Real moest absoluut winnen, maar die hoop werd al snel de kop ingedrukt na een vroege goal van Villarreal. Yeremi Pino (20.) scoorde na defensief geklungel bij Los Blancos.

Real moest herbronnen tijdens de rust en dat wierp zijn vruchten af in de tweede helft. Benzema scoorde met een knappe kopbal maar de Spaanse VAR keurde de goal terecht af na buitenspel van de Fransman. Benzema (87.) en Modric (92.) zouden uiteindelijk wel nog scoren, maar door de zege van Atlético maakte dit uiteindelijk niets uit.

Real Madrid eindigt het seizoen zo als tweede, op twee punten van Atlético. Villarreal eindigt zevende.

Barcelona

Barcelona kon zijn zwakke seizoen toch nog met een opsteker afsluiten. Het won 0-1 bij Eibar. De enige goal van de wedstrijd viel in de laatste tien minuten. Antoine Griezmann (81.) scoorde zijn 12e van het seizoen. Barcelona eindigt zo als derde in de stand op vijf punten van Real Madrid en zeven van Atletico. Eibar speelt volgend jaar in de Segunda Division.

Sociedad tot slot heeft in extremis de zege gepakt op het veld van Osasuna (0-1). Dankzij de zege eindigt Sociedad als 5e in de stand. Januzaj mocht tien minuten invallen. Het doelpunt voor Sociedad viel pas in de 86e minuut, via een owngoal van Perez. Osasuna eindigt dit seizoen elfde.

Lees ook: Atlético kampioen: wat u moet weten over de Spaanse titel van Carrasco en co

Het doek is gevallen over La Liga. Na een spannende laatste speeldag heeft Atlético Madrid zich tot kampioen gekroond. Atlético, met Yannick Carrasco in de basis, klopte Valladolid op de slotspeeldag. Real Madrid won ook tegen Villareal.Atlético Madrid won met 1-2 bij Valladolid. Zo pakte de ploeg van Diego Simeone haar elfde titel ooit. De bezoekers waren nochtans op de slechtst mogelijke manier aan de wedstrijd begonnen. Na een dik kwartier kon Valladolid counteren en werkte Oscar Plano (18.) perfect af. Valladolid groef zich daarna in en zorgde ervoor dat Atlético niet meer kon scoren voor de rust. Carrasco en co kwamen na de pauze sterk uit de kleedkamer. Vlak voor het uur viel de goal dan toch. Angel Correa (57.) scoorde na een knappe solo en bracht Atlético weer langszij. Tien minuten later volgde de verlossing. Valladolid voetbalde verschrikkelijk uit, waardoor Luis Suarez (67.) alleen op doel kon gaan en makkelijk zijn 21e van het seizoen kon binnenleggen. Door de zege pakt Atlético zijn 11e titel in Spanje. Valladolid degradeert naar tweede klasse. Real Madrid won tegelijkertijd met 2-1 in eigen huis tegen Villareal. Door de zege van Atlético eindigt Real pas als tweede. Bij de Madrilenen stond Thibaut Courtois tussen de palen, Eden Hazard ontbrak met een blessure. Real moest absoluut winnen, maar die hoop werd al snel de kop ingedrukt na een vroege goal van Villarreal. Yeremi Pino (20.) scoorde na defensief geklungel bij Los Blancos. Real moest herbronnen tijdens de rust en dat wierp zijn vruchten af in de tweede helft. Benzema scoorde met een knappe kopbal maar de Spaanse VAR keurde de goal terecht af na buitenspel van de Fransman. Benzema (87.) en Modric (92.) zouden uiteindelijk wel nog scoren, maar door de zege van Atlético maakte dit uiteindelijk niets uit. Real Madrid eindigt het seizoen zo als tweede, op twee punten van Atlético. Villarreal eindigt zevende. Barcelona kon zijn zwakke seizoen toch nog met een opsteker afsluiten. Het won 0-1 bij Eibar. De enige goal van de wedstrijd viel in de laatste tien minuten. Antoine Griezmann (81.) scoorde zijn 12e van het seizoen. Barcelona eindigt zo als derde in de stand op vijf punten van Real Madrid en zeven van Atletico. Eibar speelt volgend jaar in de Segunda Division. Sociedad tot slot heeft in extremis de zege gepakt op het veld van Osasuna (0-1). Dankzij de zege eindigt Sociedad als 5e in de stand. Januzaj mocht tien minuten invallen. Het doelpunt voor Sociedad viel pas in de 86e minuut, via een owngoal van Perez. Osasuna eindigt dit seizoen elfde.