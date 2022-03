Pierre-Emerick Aubameyang is dé man in vorm bij Barça. Sinds zijn komst in januari scoort de Gabonees aan de lopende band en is hij één van de sleutelfiguren van de wederopstanding van de Blaugrana.



FC Barcelona heeft zich deze week verzekerd van een plek in de kwartfinales van de Europa League. Het kwalificeerde zich na een 1-2 overwinning op het veld van het Turkse Galatasaray. De winning goal kwam niet toevallig van de voet van Pierre-Emerick Aubameyang. De spits was de afgelopen weken erg belangrijk voor Barcelona. PaniekaankoopAfgelopen winter nam Barcelona Aubameyang transfervrij over van Arsenal. Door disciplinaire problemen en een moeilijke relatie met trainer Mikel Arteta vertoefde hij al een tijdje in de B-kern van de Engelse club. Tijdens de transferperiode stuurde de aanvaller aan op een vertrek uit Noord-Londen, en op deadline day had hij zijn transfer te pakken. Heel wat voetbalkenners beschouwden de komst van Aubameyang als een paniekaankoop en geloofden niet dat de spits zou slagen bij Barcelona. 'Ik snap niet dat Barcelona Aubameyang binnenhaalt. Hij kan niet met de rug naar de goal spelen, en dat is toch een probleem als je bij zo een dominante ploeg al speelt', zei voetbalcommentator Filip Joos in de Sporza-podcast 90 minutes. Anderhalve maand na zijn aankomst in Camp Nou heeft de Gabonees de criticasters het zwijgen opgelegd. In zijn eerste drie matchen voor Barcelona kon hij niet scoren, maar sinds zijn hattrick tegen Valencia is er geen houden meer aan de 32-jarige aanvaller. In zijn laatste tien wedstrijden vond hij zeven keer het net. Niet alleen in La Liga is Aubameyang van goudwaarde voor het team van Xavi, ook in de Europa League was hij al belangrijk voor de Catalanen, met glansprestaties tegen Napoli en Galatasaray. Voorbeeld voor andere spelersBarça-trainer Xavi spreekt vol lof over zijn nieuwe diepe spits. 'Aubameyang is een geschenk dat uit de lucht komt vallen', zegt de voormalige middenvelder. 'Hij maakt niet alleen veel goals, ook de manier waarop hij traint en zijn professionalisme zijn een voorbeeld voor de andere spelers. Het is een voordeel om een speler als Aubameyang in de ploeg te hebben.'Samen met goudhaantje Pedri en middenvelder Frenkie de Jong is Aubameyang één van de sleutelfiguren in de wederopstanding van Barcelona. Sinds zijn komst verloor Barça niet in de La Liga en won het topwedstrijden tegen concurrenten Atlético Madrid, Athletic Bilbao en Valencia. Door die ongeslagen reeks zijn de Catalanen opgeklommen naar de derde plaats en lijkt een ticket voor de Champions League hen niet meer te kunnen ontglippen.Het valt vooral op hoe snel de spits zich heeft aangepast aan de spelstijl van Barcelona, dat toch op een andere manier speelt dan zijn ex-ploegen Borussia Dortmund en Arsenal. Aubameyang werd altijd gezien als een spits die veel ruimte nodig heeft en graag van ver oprukt, maar toch vindt hij nu uitstekend zijn draai in de geduldige tikitakastijl van Barça. Dit weekend speelt Barça de kraker op het veld van aartsrivaal Real Madrid. Kan Aubameyang in zijn allereerste clásico meteen uitblinken?