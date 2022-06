Aurélien Tchouaméni (22) zal bij Real Madrid een contract voor zes seizoenen onderteken. Dat heeft De Koninklijke zaterdag bekendgemaakt. De Franse verdedigende middenvelder verlaat zoals verwacht het AS Monaco van Philippe Clement.

Met de transfer zou een basisbedrag van tachtig miljoen euro gemoeid zijn. Het maximumbedrag, met bonussen inbegrepen, zou hoger liggen dan honderd miljoen euro.

De naam van Tchouaméni stond al geruime tijd op het verlanglijstje van RealMadrid. De Fransman moet er, samen met zijn landgenoot Eduardo Camavinga, het gezicht worden van het nieuwe middenveld. De Koninklijke won dit jaar nog eens de Champions League met routiniers Luka Modric (36), Toni Kroos (32) en Casemiro (30), maar vers bloed was nodig. Camavinga kwam voor iets meer dan dertig miljoen euro over van Stade Rennes en heeft een sterk debuutseizoen achter de rug.

Sinds januari 2020 speelde Tchouaméni voor Monaco, de club van coach Philippe Clement. De Monegasken telden destijds zo'n twintig miljoen euro voor zijn diensten neer bij Bordeaux. Hij kwam in het prinsdom de voorbije jaren tot 95 officiële duels, waarin hij acht goals maakte en zeven assists gaf. Dit seizoen speelde hij liefst 50 wedstrijden in clubverband.

Tchouaméni, die bij de Franse nationale ploeg tot dusver negen caps verzamelde, wordt dinsdag officieel voorgesteld na zijn medische keuring. Hij is de tweede zomeraanwinst van Real, na de vrije transfer van de Duitse verdediger Antonio Rüdiger (Chelsea).

