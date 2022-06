De 22-jarige Franse middenvelder, die voor 100 miljoen euro naar Real Madrid verhuist, wordt een grote toekomst toegedicht.

Hoewel er geen sleet lijkt te komen op het trio Modric (36) - Casemiro (30) - Kroos (32), is De Koninklijke duidelijk bezig met de opvolging. Met de komst van Aurélien Tchouaméni heeft Real weer een extra wissel op de toekomst op het middenveld, naast Eduardo Camavinga en Federico Valverde.

Het voorbije half jaar bracht Tchouaméni door onder de vleugels van Philippe Clement bij AS Monaco. De 22-jarige Franse middenvelder, met roots in Kameroen, maakt de overstap naar Real Madrid, dat de strijd om zijn handtekening won ten koste van Paris Saint-Germain en Liverpool.

Bordeaux en Monaco

Tchouaméni werd geboren in Rouen, Normandië, maar groeide op in Bordeaux in het zuiden van Frankrijk. Op de leeftijd van elf jaar werd hij door het grote Bordeaux ontdekt en sloot hij zich aan bij de zesvoudige kampioen van Frankrijk. Doorheen de jaren evolueerde hij van aanvaller naar centrale middenvelder.

Hij doorliep de jeugdreeksen van Bordeaux en was ook vaste klant bij de jeugdelftallen van Frankrijk alvorens op 18-jarige leeftijd te debuteren voor het eerste elftal. Zijn eerste jaar rondde hij af met 19 wedstrijden, waarvan 9 in de Europa League.

In het volgende seizoen 19/20 veroverde Tchouaméni definitief een basisplek bij Les Girondins. De fans konden echter maar een half jaar genieten van hun jeugdproduct, want in januari 2020 verhuisde hij naar AS Monaco. De club uit het prinsdom speelde het kortst op de bal en wist de beloftevolle middenvelder voor 18 miljoen wist te strikken.

Twee en een half jaar later zit hij aan 104 wedstrijden voor Monaco en 11 voor Frankrijk, won hij de trofee voor beste jongere in de Ligue 1 voor het seizoen 20/21, speelde hij de volledige Nations Leaguefinale die Frankrijk won van Spanje en maakte hij z'n eerste doelpunt voor Les Bleus tegen Ivoorkust.

Polyvalente allrounder

Met zijn rijzige gestalte van 1,87 meter, zijn puntgave techniek, stevige schot, zijn goede passing en zijn atletische lijf heeft Tchouaméni veel weg van die andere middenvelder en voormalig supertalent van Les Bleus, Paul Pogba. Door de sportief directeur van Monaco werd hij ook al vergeleken met Liverpoolicoon Steven Gerrard. Hij verschilt echter van deze twee allroundmiddenvelders wat betreft zijn polyvalentie.

Waar Pogba steevast een defensieve middenvelder aan zijn zijde nodig heeft om op z'n best te zijn, kan Tchouaméni naast de 8-positie op het middenveld ook de rol van defensieve middenvelder en balafpakker ter ondersteuning van andere middenvelders voor zijn rekening nemen. Dit duidt op zijn tactische onderlegdheid.

Daarnaast is Tchouaméni minder creatief dan Pogba. Daarom lijkt hij qua spel het meest op een controleur als N'Golo Kanté. Afgelopen seizoen speelde hij de meeste wedstrijden van alle veldspelers van Monaco. Positioneel gezien wordt hij hoofdzakelijk gezien als verdedigende middenvelder. Bij Monaco stond hij het vaakst op het middenveld naast Youssouf Fofana in een 4-2-3-1. Hierbij nam Tchouaméni het leeuwendeel van de aanvallende taken in de opbouw op zich. Hij was dan ook een cruciale schakel in de remonte van Monaco onder Clement.

Met zijn lange benen was hij afgelopen seizoen zowel de speler met het hoogste percentage geslaagde tackles (77 procent) als de speler met de meeste onderscheppingen (101) in de Ligue 1.

Defensief ijzersterk

Een van de sterkste punten van Tchouaméni is zijn duelkracht en vooral in de lucht kan hij voor Real een meerwaarde betekenen. Het voorbije seizoen won hij 70 procent van zijn luchtduels in de Ligue 1, het hoogste percentage van alle spelers in de Franse hoogste klasse. Meer dan Casemiro (66 procent) en beduidend meer dan Kroos en Modric (47 procent en 30 procent). Het was dan ook geen verrassing dat z'n eerste doelpunt in het shirt van Frankrijk een kopbal bleek.

Ook wat grondduels betreft blinkt hij uit met 61 procent gewonnen duels, opnieuw meer dan de drie van Real. Wat hem compleet maakt is dat hij naast het verdedigende labeur ook met de bal aan de voet erg begenadigd is. Met een succespercentage van 73 procent moet hij alleen Marco Verratti laten voorgaan wat betreft geslaagde dribbels voor middenvelders in de Ligue 1. Dit combineert hij met 86 procent succesvolle passes. Kort of lang, Tchouaméni kan op elke manier een teamgenoot bereiken.

(Nog) geen creatieveling

Als balafpakker, passer, dribbelaar en kopper is Tchouaméni begaafd en efficiënt, als doelpuntenmaker is er nog progressiemogelijkheid. De 3 doelpunten en 2 assists in het voorbije Ligue 1-seizoen maken duidelijk dat Tchouaméni niet de meest creatieve middenvelder is. Gemiddeld schoot hij maar 1,1 keer naar doel per wedstrijd, waarvan 32 procent binnen het kader belandde.

Dat hij een kanonskogel in de benen heeft bewees hij in mei door Lilledoelman Jardim te verschalken met een verschroeiend afstandsschot. Er is dus nog potentieel om deze kwaliteit meer en beter uit te buiten.

Kortom, Tchouaméni is een hardwerkende allrounder die in aanvallend opzicht nog kan verbeteren. Volgens Philippe Clement is hij ook nog eens enorm leergierig en kan hij een van de beste middenvelders ter wereld worden. Ondanks zijn weinige ervaring op het hoogste niveau kan hij met zijn unieke profiel elke middenvelder het vuur aan de schenen leggen. Na een seizoen dat voor Monaco in mineur eindigde door op de laatste speeldag een rechtstreeks ticket voor de Champions League te verspelen, was de gegeerde Tchouaméni toe aan een volgende stap in zijn carrière.

Ondanks een lucratievere aanbieding van PSG en een telefoontje van Jürgen Klopp himself koos hij resoluut voor Real Madrid. Het zal dus in de Spaanse hoofdstad zijn dat de ervaren sterren met een concurrent van formaat worden opgezadeld en de fans de komende jaren kunnen genieten van Tchouaméni. Bekwaam om op alle middenveldposities in de 4-3-3 van Real te spelen, wordt door zijn verdedigende kwaliteiten verwacht dat het in de eerste plaats Casemiro is die moet vrezen voor zijn plek. Voor Tchouaméni lijkt de vraag niet of hij op termijn troonopvolger wordt van een van de 'onsterfelijke drie', maar wanneer.

Door Kobe Schaek

