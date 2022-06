In zijn zoektocht naar hernieuwde defensieve stabiliteit is Diego Simeone bij onze 33-jarige landgenoot uitgekomen.

Nee, het was het seizoen niet van Diego Simeone en Atlético. Oké, in La Liga pakte het de derde plaats en bijhorende kwalificatie voor de Champions League, maar voor de rest was het sleutelwoord: wisselvalligheid. Laat dat nu net een woord zijn waar El Cholo de kriebels van krijgt. Hij staat namelijk voor standvastigheid, vastberadenheid, zekerheid. Maar al die termen waren afgelopen seizoen zoek in het Wanda Metropolitano. En dat was ook te wijten aan de coach, beseft Simeone.De 52-jarige Argentijn worstelde het hele seizoen met het systeem dat het best bij zijn team paste: een viermansverdediging of een achterlinie met drie centrale verdedigers? Dat creëerde ook verwarring bij de ploeg zelf, waardoor er barsten in het solide blok kwamen. Een en ander resulteerde in een onder Simeone nooit gezien hoog aantal tegengoals: 43 exemplaren.De eerste opdracht in het nieuwe seizoen is dan ook om de defensieve stabiliteit terug te vinden. Daarvoor is bij Atlético nood aan een goeie rechtsachter (Kieran Trippier vertrok in januari naar Newcastle en is nog altijd niet afdoende vervangen), maar ook aan een sterker en evenwichtiger middenveld. Met spelers die niet alleen offensief denken maar ook defensief.En daar komt Axel Witsel in the picture. Simeone ziet hem als een buitenkansje, aangezien hij einde contract is bij Borussia Dortmund en dus gratis naar Madrid komt. Onze 33-jarige landgenoot wordt beschouwd als de lijm die de ploeg nog nodig heeft. Op de nummer 6 zal hij de concurrentie moeten aangaan met de 29-jarige Geoffrey Kondogbia, maar hij heeft als voordeel dat hij een betere balbehandeling en passing heeft dan de Centraal-Afrikaanse middenvelder.Witsel, die naast Frans, Portugees en Engels ook enkele woordjes Spaans spreekt, is een echte team player die zich ook bezighoudt met de begeleiding van de jongeren in de ploeg. 'Bij Borussia Dortmund hielp hij me om mentaal sterk te zijn. Hij kwam regelmatig een praatje met me slaan', zegt Sergio Gómez in Marca. De huidige Anderlechtspeler kwam bij Dortmund bijna niet aan spelen toe. Witsel praatte op hem in in de periode dat hij het moeilijk had. Ook Javi García, die met Witsel samenspeelde bij Benfica en Zenit, is lovend over onze landgenoot bij Marca: 'Hij kon het vinden met iedereen: Russen, Portugezen... Hij ligt altijd goed in de kleedkamer.' Lijm op én naast het veld dus.Ook over de voetballende kwaliteiten van Witsel is García duidelijk: 'Technisch is hij heel goed, hij is heel stevig en heel moeilijk van de bal te zetten. Bovendien heeft hij veel ervaring en verliest hij niet vaak de bal.' Allemaal eigenschappen die Diego Simeone volgend seizoen goed kan gebruiken.Lees ook: https://sportmagazine.knack.be/sport/voetbal-internationaal/atletico-madrid-geanalyseerd-nieuwe-energie-gevraagd/article-normal-1870667.html