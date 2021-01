Rode Duivel Axel Witsel kwam zaterdagavond met Borussia Dortmund niet ongeschonden uit de topper bij RB Leipzig (1-3 winst). Hij werd vervangen na blessure aan de achillespees.

Dortmund-trainer Edin Terzic hoopt dat hij snel weer kan rekenen op zijn regulator op het middenveld. 'Axel voelde iets in zijn achillespees', verklaarde Terzic. 'We moeten nog wachten op de juiste diagnose. Hopelijk zijn we Axel niet lang kwijt.' Witsel ging in de 28e minuut zonder voorafgaand contact door zijn enkel en werd vervangen door Emre Can.In de stand staat Bayern München (33 ptn), dat vrijdag met 3-2 verloor bij Mönchengladbach, aan kop, voor Leipzig (31 ptn). Leverkusen (29 ptn) houdt als derde Dortmund (28 ptn) achter zich.