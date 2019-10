Na zeven speeldagen in de Turkse Süper Lig is de ploeg van Fabrice N'Sakala (ex-Anderlecht) de verrassende koploper, voor Sivasspor, Trabzonspor en Konyaspor.

Aytemize Alanyaspor begon midden augustus voortvarend aan de Turkse competitie, met een 0-1-zege bij Kayserispor en 4-1-winst tegenover Kasimpasa. Een maand later moest topclub Fenerbahçe de sterkte ondervinden van het team dat sinds juni wordt gecoacht door de 44-jarige Turk Erol Bulut, een ex-verdediger die werd geboren in het Duitse Bad Schwalbach. In een uitverkocht stadion (10.842 fans) gingen ze met 3-1 onderuit. Nadat Bulut de jeugdreeksen doorliep bij Eintracht Frankfurt en daar ook debuteerde als prof verzamelde de oud-zaalvoetbalinternational tijdens zijn passage tussen 1995 en 1999 bij Fenerbahçe drie caps voor de nationale ploeg in 1997.

Geen overdreven euforie

Begin oktober leed het team zijn enige nederlaag, toen ze met 2-0 verloren bij Besiktas. Alanyaspor is een nieuwe naam aan de top van het klassement, de ploeg promoveerde nog maar twee seizoenen geleden naar het hoogste Turkse niveau. De stad Alanya is één van de drukst bezochte badplaatsen aan de Turkse Rivièra, met een totaal van bijna 105.000 inwoners.

De club profiteert optimaal van het feit dat de traditionele topclubs Galatasaray, Besiktas, Fenerbahçe en Trabzonspor maar moeilijk op toerental komen. Tot overdreven euforie leidt deze gunstige sportieve situatie echter niet, gezien de club - opgericht in 1948 - in het seizoen 2011/12 nog op de rand van een bankroet stond. Alles veranderde na de aanstelling van Hasan Cavusoglu als voorzitter. Hij verzamelde de nodige fondsen en staat met 60 andere leden in voor de financiële continuïteit.

Hoofdkatalysator Cissé

Aytemize Alanyaspor beschikt vandaag over een heel ervaren spelerskern, inclusief vijf internationals. Want de gemiddelde leeftijd, bij de 25 profs die trainer Bulut onder zijn hoede heeft, bedraagt 29 jaar. In de 4-4-2-veldbezetting waarmee steevast wordt uitgepakt, fungeert Fabrice N'Sakala als vaste linksachter. Tussen 2013 en 2016 was N'Sakala aan de slag bij RSC Anderlecht, maar voor vol werd hij daar nooit aanzien en uiteindelijk moest hij weg in het Astridpark. De Congolees-Franse verdediger heeft bij Alanyaspor een contract tot het einde van dit seizoen. Ook Papiss Demba Cissé (34) heeft nog een overeenkomst tot dan, maar met 6 goals in amper 626 minuten dit seizoen is de Senegalese oud-aanvaller van SC Freiburg en Newcastle United momenteel één van de hoofdkatalysatoren bij de huidige sportieve hoogconjunctuur.