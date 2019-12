Het dak is terug in orde en de burgemeester heeft zijn toestemming gegeven dus mag de Nederlandse voetbalclub AZ terug in het eigen stadion spelen en doet dat meteen tegen leider Ajax.

De topper tussen AZ en Ajax op de zeventiende speeldag in de Eredivisie kan komende zondag met publiek in het stadion van de Alkmaarse club worden gespeeld. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders dinsdag aan de directie van AZ laten weten.

"Het voetbal zo snel mogelijk terug in de stad in een veilig stadion was vanaf het begin het uitgangspunt. De club moet nog een aantal werkzaamheden verrichten, maar we zijn erg blij dat het gaat lukken en AZ de topper tegen Ajax in een vol stadion kan spelen", meldt het college.

Een deel van het dak van het stadion van AZ stortte in augustus in, waardoor de Alkmaarse club de thuiswedstrijden de afgelopen maanden elders afwerkte. Zo moest de club onder meer in de voorrondes van de Europa League tegen Antwerp uitwijken naar het stadion van FC Twente in Enschede. Tegen Mariupol had AZ een ronde eerder in Den Haag gespeeld, maar de plaatselijke burgemeester zag de komst van The Great Old niet zitten, waarna AZ met Enschede als oplossing kwam. Daar waren de Antwerp-fans op bevel van de burgemeester niet welkom.