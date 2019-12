Directeur Voetbalzaken Max Huiberts vindt dat de KNVB het herenakkoord tussen de zes clubs met een internationale opleiding om geen jeugdspelers bij elkaar weg te halen met regels moet afdwingen.

Vorig seizoen werden 49,7 procent van alle speelminuten in het eerste elftal van AZ gemaakt door zelf opgeleide spelers en ook dit seizoen staan er doorgaans vijf, zes tot zelfs zeven jonge spelers uit de eigen jeugdopleiding in de basis.

Het zijn bovendien jongens met al meteen grote impact op het resultaat, zoals Calvin Stengs (20) en Myron Boadu (18), die vorige maand debuteerden bij Oranje, en zoals aanvoerder Teun Koopmeiners (21) en Owen Wijndal (20), beiden belofte-international. Of zoals Ferdy Druijf, die tegen FK Partizan met twee doelpunten voor de Europese overwintering zorgde; alsook zoals Pantelis Hatzidiakos (22), die Grieks A-international is en al van bij de U14 bij AZ voetbalt.

Gevaar

De AZ-jeugdopleiding is een succesverhaal, maar het gevaar blijft bestaan dat AZ-talenten vroegtijdig vertrekken.

"Vorig seizoen zijn er twee van de U17 naar Ajax gegaan", vertelt Hoofd Opleiding Paul Brandenburg deze week uitgebreid in Sport/Voetbalmagazine. "Ieder jaar wordt er aan onze talenten getrokken. Gelukkig blijft het overgrote deel bij ons. Het vooruitzicht is hier rooskleuriger."

Directeur Voetbalzaken Max Huiberts pleit voor een betere bescherming van de jeugdopleiding.

"Er zijn veel clubs met veel meer geld dan wij en als die in drie, vier jaar tijd al onze beste jeugdspelers komen weghalen, waarom zouden wij dat dan nog blijven doen? Ik denk dat het voor het Nederlandse voetbal belangrijk is dat we onze talenten kunnen blijven doorontwikkelen. De KNVB moet dit toejuichen."

Regels

Sinds dit seizoen is er een herenakkoord tussen de zes Nederlandse clubs met een internationale opleiding om geen spelers meer bij elkaar weg te halen.

"We zullen zien of iedereen zich daaraan zal houden", zegt Huiberts. "Maar eigenlijk zou de KNVB dit in het belang van het Nederlandse voetbal met regels moeten afdwingen."

Het is ook beter voor het niveau van de jeugdcompetities, merkt hij op. "Hoe kun je meer weerstand krijgen als je met één of twee clubs overal de beste talenten gaat weghalen en zo de tegenstand verzwakt?"

Lees de volledige reportage over het succesmodel van AZ in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 11 december.