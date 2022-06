Nadat Italië er niet in slaagde om zich te plaatsen voor het WK voetbal, ging bondscoach Roberto Mancini over tot een verjongingskuur van de kern. En daarbij zitten enkele opvallende en vooral onbekende namen.

Verdediging: wie voor Bonucci?

...

Verdediging: wie voor Bonucci?Onder de lat bij de Italianen zit het wel snor. Met Gianluigi Donnarumma hebben de Azzurri een van de beste doelmannen ter wereld in hun rangen en met zijn 23 lentes heeft de PSG-keeper nog een hele toekomst voor zich. In de verdediging is de ploeg wel aan heel wat verandering toe. Kapitein Giorgio Chiellini nam op zijn 37ste afscheid van de nationale ploeg na de Finalissima tegen Argentinië en ook Leonardo Bonucci lijkt op zijn 35ste niet al te lang meer mee te draaien bij de blauwhemden. Het is het einde van een tijdperk, want beide verdedigers staan in de top tien van Italiaanse recordinternationals en vormden een gouden duo achterin.De plaats van Chiellini lijkt evenwel al ingevuld door Alessandro Bastoni. De 23-jarige speler van Inter zette het voorbije seizoen enorme stappen onder Simone Inzaghi en lijkt onder Mancini ook de eerste keuze als vervanger van de vertrokken kapitein. Maar wie in de plaats van Bonucci komt, is nog erg onduidelijk. Momenteel zitten in de selectie nog meer gevestigde namen als Francesco Acerbi (34) en Gianluca Mancini (26), maar ook enkele onbekende youngsters als de 18-jarige Giorgio Scalvini (Atalanta) en vooral Federico Gatti. De 23-jarige verdediger kwam dit seizoen nog uit voor Serie B-club Frosinone - op huurbasis van Juventus - maar kreeg wel zijn kans in de Nations League tegen Duitsland. En hij stelde niet teleur. Middenveld: vervangingen op termijnDat Mancini niet terugdeinst om spelers uit lager gerangschikte teams te selecteren voor de nationale ploeg, bewees het debuut van onder meer Sandro Tonali - actief bij promovendus Brescia - en Nicolò Zaniolo - uit de jeugd van Roma - toen de Azzurri ook al naast het WK van 2018 hadden gegrepen. Ondertussen zijn het wel die spelers die het toekomstig middenveld van de Azzurri moeten bemannen. Tonali brak dit seizoen volledig door in het kampioenenjaar van Milan, terwijl Zaniolo na lang blessureleed een van de leiders van AS Roma werd en ook als eerste Italiaan in een eeuwigheid wist te scoren in de finale van een Europese beker. En verder toverde Mancini ook voor de Nations League een andere Serie B-speler uit zijn hoge hoed. Heeft u bijvoorbeeld al ooit gehoord van Salvatore Esposito? De 21-jarige middenvelder kwam dit seizoen uit voor SPAL in de Italiaanse tweede klasse, waar hij zo goed als alles speelde, en mocht vorige week zijn debuut maken voor Italië tegen Engeland. Aanval: zoeken, zoeken, zoekenWie zorgt voor de doelpunten bij de Azzurri? Het werd een veel gestelde vraag na de mislukte WK-campagne. Ciro Immobile - nochtans topschutter in de Serie A - heeft enorm veel moeite om de netten te vinden in het blauwe shirt en ook back-up Andrea Belotti kon nog niet overtuigen voor de Italiaanse nationale ploeg. Het is dan ook vooral op aanvallend vlak dat Mancini wanhopig op zoek is naar vers bloed. En dat leidde hem zelfs tot buiten de Italiaanse grenzen, niet zo veel voorkomend in de afgelopen selecties. Zijn zoektocht bracht hem zo onder meer tot in Zwitserland bij het FC Zürich van de nog maar 18-jarige Wilfried Gnonto. De jonge Italiaan verliet de Laars en de jeugdopleiding van Inter twee jaar geleden om een profcontract te tekenen in het Alpenland. Daar brak hij dit seizoen voorzichtig door met 10 goals en 5 assists in 36 wedstrijden, waardoor niet alleen de Italiaanse clubs en PSV, maar ook Mancini op de deur kwam kloppen. In geen tijd is Gnonto grof wild op de transfermarkt.Daarnaast heb je nog een jonge Giacomo Raspadori, die dit seizoen echt van zich liet horen bij Sassuolo (10 goals, 6 assists), maar dé man van de Italiaanse toekomstige aanval moet Gianluca Scamacca worden. Op zijn 23ste heeft de grote spits al heel wat clubs achter de rug met onder meer Ascoli, Genoa en in het buitenland zelfs PEC Zwolle en de jeugd van PSV. Met zijn 16 goals dit seizoen is hij de hoop van de natie geworden en trekken ook alle topclubs aan zijn mouw. Roberto Mancini is begonnen aan de nieuwe generatie Italianen, maar zal dat opnieuw lukken door overal, zelfs op de meest onbekende plaatsen, te gaan zoeken? De tijd zal het uitwijzen, Mancini heeft door het gemiste WK nu toch tijd om te experimenteren.