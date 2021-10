Moet een jongen van 17 jaar, zoals Gavi, al voor de leeuwen gegooid worden? De vraag zorgt voor een debat in Spanje. En het is niet het enige discussiepunt rond de selectie van Luis Enrique.

'Ik zou nooit een jongen van 17 jaar bij de nationale ploeg gehaald hebben om de Nations League te spelen.' Aan het woord is Javier Clemente. De nu 71-jarige bondscoach van Libië had van 1992 tot 1998 diezelfde functie bij La Roja.Op Radio Marca argumenteert hij als volgt: 'We zijn veel fouten aan het maken. Jongens van zestien of zeventien jaar opstellen om te spelen op een niveau waar ze serieus door het ijs kunnen zakken... Ik bekritiseer Luis Enrique niet vanwege het feit dat hij het een goeie speler vindt, maar we moeten toch voorzichtiger zijn. Ik zou het niet gedaan hebben vanwege zijn leeftijd en zijn lichamelijke vorming. Die jongens doen nu een enorme inspanning en als ze dan een kleine tegenslag hebben...'Een verwijzing naar Pedri, die nu geblesseerd is. 'Hij heeft een spierblessure, dat komt door de inspanningen die hij geleverd heeft (Pedri nam niet alleen deel aan het EK, maar ook aan de Olympische Spelen, nvdr). Je moet wachten, niet alleen op de sportieve vorming van de speler, maar ook op zijn lichamelijke.'Na de weergaloze prestatie van Gavi tegen Italië was bondscoach Luis Enrique natuurlijk een heel andere mening toegedaan. 'Had ik gezegd dat ik hem in de basis ging zetten? Dat herinner ik me niet', lachte hij fijntjes voor de camera van Televisión Española. 'Hij voetbalde hier zoals op de speelplaats, het is heerlijk om een speler met zo'n persoonlijkheid te zien. Vandaag had hij een heel moeilijke verdedigende taak, namelijk Verratti uit de match houden en dat heeft hij heel goed gedaan. Later hebben ze me trouwens gezegd dat dat zijn idool is.'Ook bij kapitein Koke was alleen maar lof te horen voor de jonge spelers van Spanje: 'Leeftijd is slechts een getal. Als ze competitief zijn, moeten ze spelen.'Toch blijft de discussie leven. Dat Gavi een selectie voor de Spaanse nationale ploeg kreeg nadat hij slechts vier keer in de basis stond bij FC Barcelona, doet de wenkbrauwen fronsen. Dat is onder meer zo bij Paco Jémez (51), die in de jaren 90 samen met Luis Enrique bij La Roja voetbalde en nu werkloos trainer is. 'Ik vind dat een oproep voor de nationale ploeg de erkenning van je werk als speler moet zijn. Je moet dat verdiend hebben. Zo is het altijd geweest. Ik zou dus Gavi nooit geselecteerd hebben.'Afgezien van het debat rond Gavi worden er ook vraagtekens geplaatst achter de selectie van een aantal spelers van FC Barcelona die niet in vorm zijn. Het seizoensbegin van verdediger Eric García bij Barça was niet om over naar huis te schrijven, maar toch zit hij in de kern. Hetzelfde verhaal met Sergi Roberto en Sergio Busquets.Daartegenover staat dat spelers die wél in bloedvorm zitten, zoals Iago Aspas, Brahim Díaz en Fabián Ruiz, niet weerhouden werden. Ook het feit dat er, net zoals voor het EK, geen énkele speler van Real Madrid werd opgeroepen, leverde Luis Enrique kritiek op. Toen hem gevraagd werd naar de afwezigheid van Marco Asensio, reageerde de bondscoach daar nogal laconiek op tijdens een persconferentie: 'Er zijn veel spelers die in aanmerking komen voor de lijst. Marco is er al vaak bij geweest. Ik ben niet het type dat spelers gaat opbellen. Ze hebben mijn nummer en als ze willen, mogen ze me bellen. Ik ben een open man, ik ben vriendelijk en je zou me zelfs knap kunnen noemen. Het gaat hier niet over clubs of gemeenschappen, het gaat over 23 Spaanse spelers.'