Vanavond wordt Vincent Kompany in zijn 'testimonial' geëerd voor elf trouwe dienstjaren bij Manchester City. Ex-ploegmaat Bacary Sagna vertelt wat Kompany voor hem betekende.

Journalist Ian Cheeseman schreef afgelopen zomer een boek over het laatste seizoen van Vincent Kompany bij Manchester City. Dat verschijnt in november. Daarin komt niet alleen de huidige speler-trainer van Anderlecht aan het woord, ook andere spelers betuigen hun respect aan de verdediger. Zo is er ook een apart stukje van Kevin de Bruyne, dat waarschijnlijk als voorwoord in het boek zal dienen. Daarin zit nog een leuke anekdote. 'De Bruyne vertelde me dat Vincent hem gekscherend had gezegd dat Kevin bij Anderlecht kon komen spelen op het moment dat hij City zou verlaten. Kevin had daar lachend op geantwoord: 'Dan heb ik tenminste iets te doen.''

Bacary Sagna, ex-ploegmaat van Kompany bij Manchester City van 2014 tot 2017, vertelt dat hij met de hulp van de Belg in een eerder stadium wellicht ook voor paars-wit had kunnen uitkomen. Toen zijn contract bij Manchester City in 2017 afliep, zat hij een tijd zonder club en toen probeerde Kompany hem een helpende hand toe te steken. 'Hij opperde dat Anderlecht een goed team voor me zou kunnen zijn. Hij was één van de personen die me toen belde en me probeerde te helpen. Uiteindelijk wilde ik iets anders, maar ik kreeg de indruk dat hij toentertijd met wat telefoontjes misschien wel iets had kunnen regelen bij Anderlecht.'

Sagna zag toen hoe sterk de band van Kompany met de Brusselse eersteklasser was. 'Het is echt de club waar hij van houdt. Van binnen dacht hij er al aan om daarnaartoe te gaan op het moment dat hij City zou verlaten. Het is een speler die buiten het veld een gentleman is. Hij houdt ervan om met goeie doelen bezig te zijn en anderen te helpen.'

Arthur Renard

