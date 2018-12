Ballon d'Or: voor het eerst in 11 jaar niet Messi of Ronaldo, maar wie wint dan wel?

Straks is het zover: dan wordt de winnaar van de Ballon d'Or bekendgemaakt. Sinds 1956 reikt France Football de prijs jaarlijks uit. Van 2010 tot en met 2015 deed het Franse magazine dat in samenwerking met de FIFA, maar dat partnership werd in 2016 stopgezet.

France Football stelt een lijst van dertig genomineerden op en vervolgens mogen journalisten van over de hele wereld hun stem uitbrengen. Daarbij moeten ze rekening houden met drie criteria: (1) individuele prestaties van het afgelopen jaar; (2) de klasse van de speler (talent en fair play); (3) algemeen oordeel over de carrière van de speler. Op de lijst van dertig genomineerden stonden dit jaar drie Belgen: Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois.

Gevraagd naar zijn mening zei Thierry Henry aan Sky Sports: 'Het zou een schande zijn als een Franse speler de Ballon d'Or níét wint. Of misschien Eden Hazard omdat hij buitengewoon speelde op elke WK-match. Maar logischerwijze gaat de prijs naar een Franse speler. Waarom niet Raphaël Varane? Hij won ook de Champions League. Maar je hebt ook de buitenaardse Kylian Mbappé en natuurlijk Antoine Griezmann.'

Ook Luka Modric, verkozen tot beste speler van het WK en eveneens winnaar van de Champions League, is een mogelijke laureaat. Onze landgenoot Eden Hazard liet al verstaan dat hij vindt dat de Kroaat de trofee verdient 'voor zijn fantastisch seizoen'.

In ieder geval lijkt het erop dat de dominantie van Lionel Messi (winnaar 2009, 2010, 2011, 2012 en 2015) en Cristiano Ronaldo (winnaar 2008, 2013, 2014, 2016 en 2017) voor het eerst in elf jaar doorbroken zal worden.

Mocht er een Franse speler winnen, dan komt Frankrijk op gelijke hoogte met Duitsland (2x Franz Beckenbauer, 2x Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus, Matthias Sammer en Gerd Müller), Portugal (5x CR7, Eusébio en Luís Figo) en Nederland (3x Johan Cruijff, 3x Marco van Basten, Rob Rensenbrink), die elk zeven keer een landgenoot laureaat zagen worden.