Als de spelers van FC Barcelona niet snel akkoord gaan met een forse salarisverlaging, dan komt de Catalaanse topclub in januari al in grote betalingsproblemen. Dat meldden diverse Spaanse media zaterdag.

De inkomsten van Barça zijn gekelderd door de coronacrisis, met name doordat bij de wedstrijden geen toeschouwers aanwezig zijn.

Volgens de media zijn de spelers en hun zaakwaarnemers vrijdag de onderhandelingen begonnen met de club. Inzet van Barcelona is 30 procent minder salaris, ongeveer een bedrag van 190 miljoen euro. De deadline om tot een akkoord te komen is gesteld op 5 november.

Het salaris van sterspeler Lionel Messi zou een extra complicatie met zich meebrengen. De Argentijn, die deze zomer eigenlijk wegwilde bij de club, maar vanwege een clausule in zijn contract toch moest blijven, zou recht hebben op een enorme bonus.

Charles Tusquets, de baas van FC Barcelona na het aftreden van voorzitter Josep Bartomeu, beaamde dat er geldzorgen zijn. 'Onze belangrijkste focus ligt op de financiën. De pandemie heeft Barcelona bijzonder hard getroffen. De club is afhankelijk van de toeschouwers en al deze inkomsten gaan verloren', zei hij.

