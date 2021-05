De Amerikaanse ex-president Barack Obama en Manchester Unitedspeler Marcus Rashford werden samengebracht in een zoom-meeting. Het ging onder meer over de anti-armoedecampagne van Rashford en opgroeien met alleenstaande moeders.

'Rashford staat zoveel verder dan mij op zijn leeftijd', vertelde Obama in een zoom-meeting die werd georganiseerd door uitgeverij Penguin. Voor de gelegenheid werden de ex-president en Marcus Rashford samengebracht. Daarbij ging het niet enkel over de memoires van Obama, maar vooral ook over de verwezenlijkingen van de jonge Engelse voetballer in de Britse gemeenschap.

'Ook al doe je maar iets positiefs op een kleine schaal, dat maakt toch het verschil. Want het is de optelsom van al die mensen die ervoor zorgt dat we telkens een beetje beter worden met iedere generatie', ging Obama verder. 'De verandering en het begin van sociale bewegingen zit bij de jongeren', verklaarde de ex-president. 'Maar die weten vaak niet hoe krachtig hun stem is', antwoordde Rashford.

De ster van Manchester United zet zich nu al een paar jaar in voor kansarme jongeren in het Verenigd Koninkrijk. Eerst zorgde hij ervoor dat kinderen gratis maaltijden konden blijven krijgen op de scholen tijdens de vakanties en de pandemie. Hijzelf vond dat als kind erg belangrijk, omdat hij thuis weinig voedsel kreeg en eigenlijk vooral kon eten door de gratis voedselbedeling op zijn school. Rashford ging vorige zomer zelfs in tegen de regering, die de gratis maaltijden een tijdje wou afgelasten.

En om er ook voor te zorgen dat de jongeren thuis een goede maaltijd zouden krijgen, ontwikkelde Rashford samen met een TV-kok een aantal recepten die betaalbaar en gezond zijn.

Later richtte hij ook een boekclub op voor kansarme kinderen om hun leesvaardigheden te verbeteren. Rashford houdt zelf dan ook van boeken. 'Ze gaven me de vrijheid om mijn eigen ideeën te volgen. Niemand zei me dit of dat te doen, de boeken gaven me de ruimte om alles op mijn eigen manier te ontdekken.' De liefde voor boeken deelt hij ook met president Obama die het 'met de paplepel meekreeg' van zijn moeder.

Ook de gezinssituatie als kind hebben Obama en Rashford met elkaar gemeen. Beiden werden opgevoed door een alleenstaande moeder. 'Het duurde niet lang vooraleer ik doorhad dat onze ervaringen als kind, met veel tegenslagen en hindernissen, erg gelijklopend waren', vertelde Rashford daarover. 'Als kind wou ik trouwens geen president worden', gaf Obama nog mee. 'Als ik meer talent zou hebben gehad, dan was ik liever atleet geworden, zoals Marcus.'

De volledige zoom-meeting kan u vanaf vrijdagmiddag terugvinden als podcast terugvinden op de website van de BBC.

