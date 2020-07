'Daar speculeer ik niet over', zo verklaarde Barcelona-coach Quique Setién zaterdag op een persconferentie over een eventueel vertrek van superster Lionel Messi in 2021. Donderdagavond stuurde de doorgaans goed geïnformeerde radiozender Cadena Ser het gerucht de wereld in dat de Argentijn zijn komend seizoen aflopende contract in Barcelona niet zou willen verlengen.

'Ik heb niet vernomen dat hij wat dan ook zou gezegd hebben', stelde Setién op de persconferentie voor het uitduel van Barça (2e, 70 ptn) tegen Villarreal van zondag. De Catalanen volgen op vier punten van koploper Real Madrid (74 ptn), met nog slechts vijf speeldagen voor de boeg.

Donderdagavond meldde Cadena Ser dat de zesvoudige winnaar van de Gouden Bal met het idee speelt om zijn contract in 2021 uit te doen om dan de club te verlaten. 'Contractonderhandelingen waren aan de gang, maar die heeft Messi eigenhandig stopgezet', zo klonk het. 'Die onderhandelingen waren nochtans goed van start gegaan, maar de laatste ontwikkelingen bij de club hebben de Argentijn aan het denken gezet. (...) Het uitblijven van een passend sportief project heeft hem richting de exit gedreven.'

Zijn vertrouwen in de club heeft ook een flinke deuk gekregen door aan de media gelekte berichten dat hij verantwoordelijk zou zijn voor een deel van de sportieve malaise binnen de club en onder meer het ontslag van coach Ernesto Valverde in januari. Ook met technisch directeur en voormalig ploegmaat Eric Abidal clashte Messi al meermaals.

Setién kwam ook nog eens terug op de erg late invalbeurt van Antoine Griezmann in de 90e minuut tegen Atlético Madrid (2-2), ondanks de nood aan een slotoffensief. Die tactische keuze kreeg heel wat kritiek in de Spaanse pers. 'Het gaat goed met hem. Ik heb enkele woorden met Antoine uitgewisseld. Hij is op en top prof, hij kan deze situatie begrijpen want hij heeft het al eerder meegemaakt. Dit heeft geen negatieve invloed op hem, hij is altijd heel positief. We kunnen 100 procent op hem vertrouwen. Hij is heel belangrijk voor de ploeg. Maar wanneer hij speelt, vragen jullie me waarom Ansu Fati op de bank zit. Ze kunnen niet allemaal spelen', besloot Setién, die het zondag nog steeds moet stellen zonder Frenkie de Jong. De Nederlandse middenvelder is nog niet hersteld van zijn kuitblessure.

