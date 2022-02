Voorzitter Joan Laporta van FC Barcelona beschuldigt oud-bestuurders van de club van financieel wanbeleid. Volgens Laporta heeft het voormalig bestuur onder leiding van voorzitter Josep Maria Bartomeu valse betalingen gedaan en andere illegale activiteiten verricht tijdens de bestuursperiode bij de club.

De feiten zijn volgens Laporta naar boven gekomen na een onafhankelijk onderzoek en audit dat het huidige bestuur had laten uitvoeren naar mogelijke onregelmatigheden tijdens de ambtstermijn van Bartomeu.

Volgens Laporta hebben de oud-bestuursleden zichzelf mogelijk op illegale wijze verrijkt. 'Onze audit heeft betalingen aan het licht gebracht waarvan wij begrijpen dat het ging om oneigenlijk beheer van clubgelden. De audit sluit illegale verrijking van sommige betrokkenen niet uit,' aldus Laporta op een persconferentie waar de bevindingen werden gepresenteerd.

Vorige week werd al bekend dat ook het Spaanse Openbaar Ministerie een onderzoek is begonnen naar mogelijk wanbeleid nadat het OM daarover door het huidige bestuur werd getipt.

Bartomeu werd in maart vorig jaar gearresteerd in het kader van een politieonderzoek naar onbehoorlijk bestuur en corruptie, waarbij ook een inval werd gedaan in de kantoren van de club in Camp Nou, het stadion van de club. De ex-voorzitter en zijn voormalige adviseur Jaume Masferrer legden geen verklaring af in de rechtbank, maar ze werden vrijgelaten op borgtocht. Barcelona kampte met een schuld van 1,35 miljard euro toen Laporta vorig jaar maart de nieuwe voorzitter werd.

De club is, door gebrek aan financiële slagkracht, bezig aan een matig seizoen. In de Champions League en in het Spaanse bekertoernooi is Barcelona al uitgeschakeld. De ploeg staat in de Spaanse competitie op de vijfde plaats met 15 punten achterstand op de grote rivaal Real Madrid.

Joan Laporta had het op de persconferentie ook over de situatie van Ousmane Dembele. De Franse winger kostte Barcelona in 2017 ruim 100 miljoen euro maar kon, mede door blessures, de verwachtingen niet inlossen. Omdat zijn contract in juni afloopt, wilde Barcelona hem deze wintermercato verkopen maar dat lukte niet.

Volgens de Barça-voorzitter lag er een mooi voorstel op tafel van een club uit de Premier League maar weigerde Dembele een transfer omdat hij al een akkoord zou hebben met een andere ploeg om volgende zomer gratis over te stappen. 'We waren erg verrast dat hij het aanbod afwees. Hij wil hier blijven maar dat is niet goed voor de club of voor hem. Het is moeilijk te begrijpen wat er met Dembele is gebeurd. Hij zit nu in de selectie maar Xavi (trainer) moet ook aan de toekomst denken.'

Laporta bevestigde tot slot dat de transfer van de Gabonese aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang, die bij Arsenal transfervrij mag vertrekken, quasi rond is. 'Zijn documenten werden een minuut voor middernacht ingediend.'

