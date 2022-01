Dat Barcelona in een diepe financiële crisis zit, wil voorzitter Joan Laporta niet horen. Bij de voorstelling van Ferran Torres maakte hij duidelijk dat de Catalaanse club weer helemaal terug is.

Barcelona deed de wenkbrauwen fronsen toen het vorige week bekendmaakte dat het Ferran Torres overkocht van Manchester City voor 55 miljoen euro. De Catalaanse club zit namelijk in bloedrode cijfers en lijkt zich op het eerste gezicht zo'n dure transfers niet te kunnen veroorloven.

Bij de voorstelling van de jonge Spanjaard was van die crisis echter niets te zien. Barcelona wil internationaal terug meedoen en dat maakte voorzitter Laporta ook duidelijk. 'Heel snel zullen we de wederopstanding van Barcelona gaan beleven. We zijn een team aan het opbouwen met tal van jonge spelers met een uitzonderlijke toekomst.'

Voor Barcelona zal het tijdens de wintermercato dan ook niet stoppen bij die ene aankoop. Namen als Alvaro Morata, Mathijs de Ligt en zelfs fenomeen Erling Haaland circuleren al in verschillende media en daarvoor wil de Catalaanse club veel geld op tafel leggen. 'Ons doel is een geweldig team te bouwen. En als alles goed gaat, geloof ik dat het lukt. En ik geloof dat alles goed gaat. Iedereen kan zich voorbereiden: Barcelona is terug!'

