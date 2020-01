Barcelona vertoeft momenteel in Saudi-Arabië voor de Spaanse supercup. Echt blij is coach Ernesto Valverde daar niet mee. 'Barça is een bedrijf en zoekt dus enkel naar inkomsten.'

Gisteren zette Real Madrid Valencia eenvoudig aan de kant met 1-3. Vanavond is het in de tweede halve finale van de vernieuwde Spaanse supercup aan Barcelona. De blaugrana nemen het om 20 uur op tegen Atlético Madrid.

De vernieuwing van het format houdt in dat het vanaf dit jaar in januari wordt gespeeld in plaats van augustus, dat er vier teams meedoen in plaats van twee en dat het doorgaat in Saudi-Arabië. 'Barcelona is een bedrijf geworden en dat zoekt naar inkomsten. Dat is de enige reden waarom we hier zijn', vertelde Barça-coach Valverde zijn mening over de vernieuwing.

'Wat het nu is, is helemaal anders dan wat we gewoon zijn', ging Valverde verder. 'Vroeger was het de eerste prijs van het jaar en de opener van het seizoen. Dat vond ik perfect zo. Nu moeten we zien wat het zal geven. Het is interessant met vier teams, maar vanuit sportief oogpunt moet ik het resultaat nog afwachten. Eerlijk gezegd weet ik niet zeker of het zal aanslaan.'

