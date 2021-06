FC Barcelona heeft zijn tweede versterking met het oog op komend seizoen te pakken. Na aanvaller Sergio Agüero komt ook de twintigjarige Spaanse verdediger Eric Garcia transfervrij over van de Engelse landskampioen Manchester City, zo maakte de club dinsdag bekend.

De twintigjarige Garcia werd in de Catalaanse hoofdplaats geboren en doorliep bij Barça de jeugdreeksen, vooraleer in de zomer van 2017 getransfereerd te worden naar City.

'Ik ben heel blij dat ik weer thuis ben', zegt de Spaanse international, die in de EK-selectie van zijn land zit. Hij ondertekende in Nou Camp een contract voor vijf seizoenen, met daarin een afkoopsom van 400 miljoen euro. Zijn huidige marktwaarde wordt op zo'n twintig miljoen euro geschat.

De terugkeer van García naar Barcelona hing al maanden in de lucht. De Spanjaard wilde zijn aflopende contract bij Manchester City niet verlengen. Trainer Ronald Koeman hoopte dat García afgelopen winter al naar Camp Nou zou komen, maar dat bleek om financiële redenen niet haalbaar.

De verdediger speelde dit seizoen zes competitiewedstrijden voor City, dat zaterdag de finale van de Champions League tegen Chelsea verloor (0-1). Vorig seizoen kwam hij dertien keer in actie in de Premier League.

Maandag pakte Barça al uit met de komst van Sergio Agüero. De 32-jarige spits, beste schutter ooit bij City met een totaal van 260 doelpunten over alle competities heen, tekende er voor twee seizoenen. Agüero is met Barcelona niet aan zijn eerste Spaanse topclub toe. Alvorens hij de overstap naar City maakte zo'n tien jaar geleden, kwam hij van 2006 tot 2011 uit voor Atlético Madrid, de nieuwbakken Spaanse landskampioen.

