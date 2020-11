Barcelona heeft met zijn spelers een principe-akkoord bereikt over een totale loonsverlaging van 122 miljoen euro. Dat deelde de Catalaanse club vrijdag mee. Daarnaast worden variabele vergoedingen, goed voor 50 miljoen euro, gespreid over een periode van drie jaar.

De besparingen waren dringend nodig, 'anders zou de club in januari failliet zijn gegaan', melden Spaanse media.

Oorspronkelijk ging Barcelona voor een salarisaanpassing van 191 miljoen euro. De Spaanse liga legde Barcelona een salarisplafond van 382,71 miljoen euro op. In 2019-2020 gaf Barcelona 532,4 miljoen euro uit aan salarissen.

Door de coronacrisis miste Barcelona zo'n 300 miljoen euro aan inkomsten. Volgens de sportkrant Marca is de schuld van de club vorig seizoen van 217 naar 488 miljoen euro opgelopen.

Recent verlengden Gerard Piqué, Marc-Andre Ter Stegen, Clement Lenglet en Frenkie de Jong hun verblijf bij Barcelona, waarbij in hun nieuw contract hun salaris aangepast werd.

De besparingen waren dringend nodig, 'anders zou de club in januari failliet zijn gegaan', melden Spaanse media. Oorspronkelijk ging Barcelona voor een salarisaanpassing van 191 miljoen euro. De Spaanse liga legde Barcelona een salarisplafond van 382,71 miljoen euro op. In 2019-2020 gaf Barcelona 532,4 miljoen euro uit aan salarissen. Door de coronacrisis miste Barcelona zo'n 300 miljoen euro aan inkomsten. Volgens de sportkrant Marca is de schuld van de club vorig seizoen van 217 naar 488 miljoen euro opgelopen. Recent verlengden Gerard Piqué, Marc-Andre Ter Stegen, Clement Lenglet en Frenkie de Jong hun verblijf bij Barcelona, waarbij in hun nieuw contract hun salaris aangepast werd.