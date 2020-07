De Spaanse club heeft dinsdag zijn nieuw truitje voorgesteld voor het volgende seizoen. Daarmee wil het het eerste gouden tijdperk in de jaren 1920 eren.

Vorig jaar was er nog een hele heisa rond de truitjes van Barcelona. Blokjes in plaats van strepen, hoe durfde Nike, dachten veel supporters van de club. Nu gaat de Amerikaanse kledinsponsor terug traditioneel met de blauwe en rode strepen van de club, met een geel kraagje en subtiele gele streepjes.

Achter de truitjes van de Spaanse topclub zit vaak veel symboliek. Met het vorige uittruitje wou de club, bijvoorbeeld, nog de eigen jeugdopleiding La Masía eren, dat 40 jaar bestond. Nu gaat de club nog veel verder terug in de tijd. Tot aan de roots van zijn eigen bestaan zelfs, met de eerste gouden periode van Barcelona in de jaren 1920.

Eerste Spaanse titel

In die periode lokte Barcelona het volk voor de eerste keer massaal naar zijn stadion met spelers zoals Josep Samitier, Paulino Alcántara, keeper Ricardo Zamora (naar wie de prijs voor de beste keeper in de Spaanse competitie is genoemd) en Vicenç Piera. Hun goede prestaties zorgden zelfs voor genoeg geld voor het eerste stadion van de club, Les Corts, dat gebouwd werd in 1922. Het team won in 1928 ook nog de voorganger van de Copa del Rey en werd in 1929 de eerste kampioen van Spanje.

Met de bekendmaking van het nieuwe shirt hoort ook een mooie slogan. Die luidt dit jaar 'Only for Culers' (Enkel voor Culers). Die term 'culer' refereert naar een van de bijnamen van de Barçafans en komt ook uit de ontstaansperiode van Barcelona aan het begin van de 20ste eeuw. De fans zaten toen zelfs nog tot op de muur van het stadion, waardoor voorbijkomers op de straat enkel een paar achterwerken ('cul' in Catalaans) konden zien.

Topseizoen 2010/11

Maar het truitje heeft ook heel veel weg van dat van het seizoen 2010/11. Barcelona zat toen in een nieuw gouden tijdperk en won dat seizoen - met onder meer Lionel Messi, Xavi, Carles Puyol en Andrès Iniesta - zowat alles wat er te winnen viel. Het werd voor de 21ste keer Spaans kampioen na een spannende titelstrijd tegen Real Madrid, dat met 92 punten nog 4 punten tekort kwam. Maar de grootste prijs moest dan nog volgen met de Champions Leaguewinsttegen Manchester United in het Londense Wembley. Enkel de Spaanse beker werd niet gewonnen. In de finale ging Real Madrid met de trofee aan de haal.

Het nieuwe truitje heeft veel weg van dat van 2010/11 © GETTY

