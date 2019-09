Barcelona heeft Griezmann vorige zomer te vroeg benaderd en moet daar nu een boet van ... 300 euro voor betalen. U leest het goed, slechts 300 euro.

Deze zomer was het een heel juridisch gevecht tussen Barcelona en Atlético Madrid. Die eerste had Griezmann net aangetrokken voor een 120 miljoen euro (de afkoopsom voor de Fransman), maar Atlético vond dat Griezmann te vroeg werd aangetrokken en dat Barcelona meer moest betalen. Het zat namelijk zo dat de afkoopclausule van Griezmann vóór 1 juli 200 miljoen bedroeg en dat die daarna pas verlaagde naar 120 miljoen euro. Griezmann had al in mei bekend gemaakt dat hij de Colchoneros zou verlaten waardoor Atlético vermoedt dat Barcelona hem dan al gestrikt had. Barcelona moest in dat geval dus eigenlijk nog 80 miljoen euro meer betalen.

De Spaanse bond heeft nu geoordeeld dat Atlético gelijk heeft, maar de overtreding werd niet groot genoeg bevonden om Barcelona een monsterboete op te leggen. Het werd dus maar 300 euro.