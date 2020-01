FC Barcelona heeft een einde gemaakt aan de samenwerking met coach Ernesto Valverde. Dat heeft de Spaanse topclub maandagavond laten weten. Quique Setien neemt de taken van Valverde over. Zijn voorstelling volgt dinsdag.

De 61-jarige Setien is niet meteen de allergrootste naam in de trainerswereld, maar vergaarde de voorbije jaren de reputatie mooi verzorgd voetbal te spelen. Zijn laatste job was bij Real Betis, waar hij werd aangesteld in juni 2017 en na vorig seizoen vertrok.

De Spanjaard leidde Real Betis naar de Europa League, waar de ploeg in de zestiende finales botste op Rennes. Ook loodste de ex-speler van onder meer Atlético Madrid zijn team naar de halve finales van de Copa del Rey. Setien begon zijn trainersloopbaan begin jaren 2000 bij Racing Santander, waar hij ook voetbalde. Na een reeks kleinere Spaanse teams (Polideportivo Ejido, Logroñés, Lugo) en de nationale ploeg van Equatoriaal-Guinea kwam hij in 2015 bij Las Palmas terecht. Dat team ruilde hij medio 2017 voor Betis.

De positie van Valverde bij Barça was erg wankel geworden na de verrassende nederlaag tegen Atlético in de halve finales van de Spaanse Supercup enkele dagen geleden. In de competitie wist Barcelona dit seizoen nog niet al te vaak te overtuigen en het moet eeuwige rivaal Real Madrid naast zich dulden aan de leiding.

Het krediet van Valverde in de Catalaanse hoofdplaats was stilaan opgesoupeerd: eind vorig seizoen stond hij al bijna op straat na de verloren Bekerfinale tegen Valencia en daarnaast worden hem de vroegtijdige uitschakelingen in de Champions League in de voorbije twee seizoenen aangewreven. In 2018 in de kwartfinales tegen AS Roma en vorig jaar tegen Liverpool in de halve finales gingen ze er alsnog uit nadat ze in de heenwedstrijd een uitstekende uitgangspositie bereikt hadden.

De 55-jarige Valverde stond sinds de zomer van 2017 aan het hoofd van Barça. Met de Blaugrana veroverde hij in twee volledige seizoenen twee Spaanse titels, een Copa del Rey en een Spaanse Supercup. Alleen Europees succes bleef dus uit.

