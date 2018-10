Barcelona-Real: clásico met veel vraagtekens

Zeven goals en vijf assists in negen wedstrijden in La Liga: Lionel Messi (31) bewees dit seizoen eens te meer dat hij onmisbaar is bij FC Barcelona. Toen hij afgelopen weekend tegen toenmalig leider FC Sevilla in de 26e minuut uitviel met een elleboogblessure, had hij de match al in een beslissende plooi gelegd met een assist en een doelpunt.

...