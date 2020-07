Victor Font, kandidaat-voorzitter bij FC Barcelona, ziet de toekomst voor Barça somber in als er geen verandering komt.

De volgende presidentsverkiezingen bij FC Barcelona vinden plaats in de zomer van 2021. De huidige voorzitter Josep Bartomeu kan dan niet meer herverkozen worden.

Een van de voornaamste kandidaten om over te nemen is de Catalaanse ondernemer Victor Font. Hij zou ook Xavi als trainer meebrengen.

Na het mislopen van de titel haalt Font nu hard uit naar het huidige beleid bij de Catalaanse trots. Hij zegt dat FC Barcelona riskeert dat het in de toekomst, als nochtans een van de meest succesvolle clubs in Europa, niet meer kan meedoen voor de prijzen.

'Als we niks doen, is het risico dat Barça het nieuwe AC Milan of Manchester United wordt.' AC Milan won de titel een laatste keer in 2010/11, terwijl Manchester United op dat vlak al droog staat sinds 2013.

Font ziet bij FC Barcelona heel wat werk: een hele generatie sleutelspelers moet vervangen worden, Camp Nou moet vernieuwd worden en er moet worden omgegaan met de gevolgen van de coronapandemie (die terug opflakkert in Barcelona).

'Het voetbal is de laatste tien jaar veel professioneler geworden', vertelde hij aan een BBC-podcast. 'In de Premier League zie je goed gerunde clubs, en zelfs staten die eigenaar zijn van een club en daar heel wat geld in investeren. En dat in een tijdperk waarin het economische model van een voetbalclub zijn limieten dreigt te bereiken.'

Messi

Font wil ook dat Messi bij de club blijft, ondanks het feit dat zijn contract in de zomer van 2021 afloopt. 'Hij is ongelukkig en twijfelt wat hij nu moet doen', weet de kandidaat-voorzitter. 'Hij is waarschijnlijk een beetje gefrustreerd omdat hij nu al jaren de Champions League niet kan winnen. Daar moet de focus op liggen.'

Font: 'We willen er zeker van zijn dat Messi begrijpt dat wij, als we vanaf volgende zomer de club zouden runnen, hem op de best mogelijke manier gaan omringen zodat hij in de laatste jaren van zijn carrière nog een paar keer de Champions League kan winnen.'

Na de recente 1-2-nederlaag tegen Osasuna waarschuwde Messi: 'Als we de Champions League willen winnen, moeten we veel dingen veranderen, anders verliezen we ook tegen Napoli (de heenwedstrijd in de 1/8 finale eindigde op 1-1, nvdr).'

'We moeten onze hoofden vrijmaken. Deze break zou ons de kans moeten geven om weer naar lucht te happen. Van januari tot nu is het er hier immers heel slecht aan toe gegaan', besloot de Vlo met een duidelijke sneer naar Quique Setién.

